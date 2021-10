Air Canada annonce deux nouvelles liaisons entre l'Ouest canadien et la ville de Québec à compter de l'été prochain

Nouvelles liaisons saisonnières à destination de Vancouver et de Calgary à compter de mai 2022

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse d'annoncer aujourd'hui deux nouveaux services saisonniers au départ de l'Aéroport international Jean-Lesage à Québec pour Vancouver et Calgary. La liaison avec Vancouver sera assurée jusqu'à trois fois par semaine à compter du 20 mai 2022, et celle avec Calgary, jusqu'à quatre fois par semaine à compter du 21 mai 2022. Ces nouvelles lignes seront exploitées par Air Canada Rouge et assurées par des A319 d'Airbus offrant les services Premium Rouge et économique, des améliorations de produits, notamment les divertissements en continu, et des options de forfaits Wi-Fi haute vitesse.

Les dessertes de Vancouver et de Calgary à partir de Québec s'ajoutent aux deux nouvelles lignes Québec−Fort Lauderdale et Québec−Orlando annoncées en juillet, qui seront inaugurées le 19 novembre et le 17 décembre, respectivement, ainsi qu'à l'augmentation de la fréquence des liaisons avec Punta Cana et Cancún dès le 20 décembre. De plus, Air Canada rétablira au niveau de 2019 sa capacité sur les lignes Québec−Montréal et Québec−Toronto d'ici l'été prochain, soit huit et cinq vols par jour, respectivement.

« C'est vraiment une très bonne nouvelle pour la ville de Québec, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires. Nous sommes heureux de proposer de nouvelles destinations populaires aux Québécois qui, nous le savons, aiment voyager. Ces nouvelles liaisons avec Vancouver et Calgary répondront à la demande croissante du marché de Québec pour les voyages dans l'Ouest canadien, tout en permettant aux touristes de l'Ouest canadien de découvrir et de visiter la ville de Québec, l'une des destinations les plus célèbres du pays, réputée pour ses importants sites culturels et historiques et ses beaux paysages le long du fleuve Saint-Laurent, dans Charlevoix. Notre présence accrue et nos horaires pratiques et variés témoignent également de notre engagement envers la population de la Capitale-Nationale et réaffirment notre volonté de desservir encore mieux l'Aéroport international Jean-Lesage, un partenaire de longue date. »

« C'est une annonce importante pour les citoyens de Québec, a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). Vancouver et Calgary sont des destinations populaires et des plaques tournantes stratégiques pour Air Canada. Au cours des derniers mois, la société aérienne a non seulement pris la décision de rétablir rapidement les liaisons d'avant la pandémie, mais elle a également augmenté la fréquence de ses vols et ajouté de nouvelles destinations à compter de cet hiver et de l'été 2022. Dans le cadre de sa stratégie de reprise, Air Canada investit pour favoriser la croissance de son marché. Nous sommes convaincus que la population de la région la soutiendra dans ses efforts. »

« La Chambre de commerce et d'industrie de Québec ne peut que se réjouir de la reprise des vols sur Québec et de l'ajout de nouvelles liaisons avec des destinations aussi importantes », a déclaré Steeve Lavoie, président et chef de la direction, Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Cela permet non seulement à nos gens d'affaires de se rendre plus facilement à l'étranger, mais cela permet également aux gens d'affaires de l'extérieur d'atterrir directement à Québec. Nous espérons que la communauté d'affaires de la région de la Capitale-Nationale saura tirer amplement parti de l'ajout de ces nouveaux services par Air Canada et que la desserte aérienne de la ville de Québec ne fera que prendre de l'ampleur au cours des années à venir! »

« L'ajout de ces deux départs de Québec vers l'Ouest canadien est une excellente nouvelle pour notre destination », a déclaré Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité. Si Québec souhaite demeurer au sommet des destinations les plus populaires au Canada comme il a su le faire l'été dernier, il est important que nous nous assurions d'offrir une vaste desserte aérienne. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces nouvelles connexions directes qui nous permettront de développer d'avantage le marché touristique canadien. »

Horaire des vols - Été 2022

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation AC1871 Québec Vancouver 09:45 12:20 Lundi, mercredi et vendredi AC1870 Vancouver Québec 13:10 21:07 AC1873 Québec Calgary 10:45 13:30 Mardi, jeudi, samedi et dimanche AC1872 Calgary Québec 14:30 20:43

L'horaire des vols est bien synchronisé avec des correspondances pratiques pour d'autres destinations au Canada, aux États-Unis et dans l'ensemble du réseau international d'Air Canada, au départ de Vancouver ou de Calgary.

Voyage à l'étranger en vue? Visitez notre Portail Prêts à voyager pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 % si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

