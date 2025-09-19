Nouveaux vols quotidiens Fredericton - Ottawa et Moncton - Ottawa

Nouveaux vols Fort McMurray - Vancouver , trois fois par semaine

Augmentation de la fréquence de la liaison Sudbury - Toronto , passant de deux à trois vols quotidiens

MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui des changements à son réseau régional, lesquels comprennent de nouveaux vols au départ d'Ottawa pour Fredericton et Moncton à compter du 15 décembre 2025, et un service sans escale entre Vancouver et Fort McMurray à compter du 2 décembre 2025. La société aérienne augmente également la fréquence des vols entre Toronto et Sudbury à compter du 1er février 2026. Tous les vols seront assurés par un appareil Q400 d'Air Canada Express. Ces vols sont offerts à la vente dès maintenant à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agents de voyages.

Air Canada a annoncé aujourd’hui des changements à son réseau régional, lesquels comprennent de nouveaux vols au départ d’Ottawa pour Fredericton et Moncton à compter du 15 décembre 2025, et un service sans escale entre Vancouver et Fort McMurray à compter du 2 décembre 2025. (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada diversifie son réseau régional intérieur cet automne afin de tirer parti de la demande en voyages dans des marchés en croissance, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret d'Air Canada. Nos nouvelles liaisons relieront la région de la capitale nationale à deux régions en expansion du Nouveau-Brunswick, soit sa capitale, Fredericton, et Moncton, la plus grande zone urbaine de la province et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Nous avons stratégiquement conçu ces dessertes du Nouveau-Brunswick pour que les voyageurs puissent faire correspondance à Ottawa avec nos réseaux intérieur et soleil et ainsi profiter de nouvelles options de voyage.

« Par ailleurs, l'ajout de vols sans escale entre Fort McMurray et Vancouver et de vols supplémentaires entre Sudbury et Toronto permettra de relier directement ces aéroports à nos plaques tournantes de Vancouver et de Toronto, offrant ainsi aux voyageurs d'affaires une multitude d'options de correspondance dans l'ensemble de notre réseau mondial », a conclu M. Galardo.

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours

d'exploitation Saison AC2548 Ottawa (YOW) Fredericton

(YFC) 15:40 18:10 Tous les jours Toute

l'année, à

compter du

15 déc. AC2549 Fredericton

(YFC) Ottawa (YOW) 16:15 17:00 Tous les jours Toute

l'année, à

compter du

15 déc. AC7890 Ottawa (YOW) Moncton

(YQM) 17:55 20:40 Tous les jours Toute

l'année, à

compter du

15 déc. AC7891 Moncton

(YQM) Ottawa (YOW) 05:50 07:00 Tous les jours Toute

l'année, à

compter du

16 déc. AC7790 Vancouver

(YVR) Fort McMurray

(YMM) 15:10 18:31 Mar., mer., jeu. Toute

l'année, à

compter du

2 décembre AC7791 Fort McMurray

(YMM) Vancouver

(YVR) 19:10 20:47 Mar., mer., jeu. Toute

l'année, à

compter du

2 décembre

Capacité accrue à Sudbury

Liaison Augmentation par rapport à l'année précédente De Sudbury (YSB) à Toronto (YYZ) Augmentation de 50 % du nombre de places et du nombre

de vols quotidiens - de deux à trois -, toute l'année, à

compter du 1er février 2026.

Dans le cadre de ces ajustements au réseau, Air Canada prend également la décision difficile de suspendre sa desserte de Bathurst et de North Bay à compter du 30 janvier 2026 pour des raisons de viabilité commerciale. Air Canada mettra en œuvre ces suspensions conformément à ses obligations en vertu de la Loi sur les transports au Canada.

Cet hiver, Air Canada offrira plus de 60 000 places chaque jour à bord de plus de 500 vols quotidiens pour 49 destinations au Canada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]