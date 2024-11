Nouvelles liaisons Montréal- Naples , en Italie, et Montréal- Porto , au Portugal

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Air Canada ajoute des liaisons saisonnières et accroît sa capacité pour des destinations populaires en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les voyageurs auront ainsi plus d'options intéressantes à l'été 2025, dont de nouveaux vols au départ de Montréal pour Naples et Porto, ainsi que les liaisons rétablies entre Toronto et Prague et Port of Spain, à Trinité-et-Tobago, et entre Ottawa et Londres.

« Air Canada est heureuse de proposer à sa clientèle un large éventail de destinations à l'été 2025, a indiqué Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. En tirant parti de nos plaques tournantes de Toronto et de Montréal, ce sont plus de 100 000 places chaque semaine que nous proposerons pour 30 destinations en Europe et en Afrique du Nord au plus fort de la prochaine saison estivale.

« Il y aura notamment de nouvelles liaisons au départ de Montréal pour Naples, ouvrant la porte à la côte amalfitaine, ainsi que pour Porto, permettant d'accéder à la vallée du Douro. Les voyageurs pourront ainsi découvrir de nouvelles régions en Europe méridionale, qui s'ajoutent aux destinations desservies en Méditerranée et dans la péninsule ibérique. Quel plaisir par ailleurs de reprendre le service au départ de Toronto pour Prague, une destination prisée dans le réseau d'Air Canada, ainsi que la liaison Ottawa-Londres Heathrow, qui rétablit un service intercontinental en partance de la capitale du Canada. En outre, nous rétablissons la liaison Toronto-Port of Spain, avec une desserte toute l'année. »

Pour l'été 2025, la Société augmente également la fréquence des vols à destination de Rome et d'Athènes jusqu'à trois vols quotidiens desservant chaque ville au départ du Canada. Air Canada accroît également sa capacité entre Toronto et Stockholm, dont le service sera de nouveau assuré jusqu'à quatre fois par semaine, entre Toronto et Madrid, qui sera desservie quotidiennement, et pour Paris, dont la liaison sera assurée par le 777-300ER de Boeing au départ de Toronto et de Montréal, pour un maximum de 1 300 places chaque jour sur les trois vols quotidiens entre le Canada et la capitale française. La Société fait passer aussi son service pour Casablanca à partir de Montréal à un vol par jour, ce qui constitue une hausse de 17 % par rapport à l'été 2024. Par ailleurs, elle ajoutera une desserte de Toronto à Port of Spain, à Trinité-et-Tobago, quatre fois par semaine toute l'année.

Marché transfrontalier

Air Canada élargira ses services transfrontaliers avec de nouvelles liaisons entre Nashville et Vancouver, ainsi qu'entre Montréal et Cincinnati, en complément des services existants au départ de Toronto pour l'Ohio et le nord du Kentucky. Le transporteur reprend également sa desserte de Jacksonville au départ de Toronto, la seule desserte sans escale entre le Canada et cette ville de la Floride.

« Nous proposerons 160 000 places par semaine à destination des États-Unis au plus fort de la période estivale, notamment sur de nouvelles liaisons de Vancouver à Nashville et de Montréal à Cincinnati, a déclaré M. Galardo. L'élargissement de nos services transfrontaliers étoffera notre réseau transfrontalier de premier plan avec une fréquence accrue à destination de sept grandes villes américaines. Pour les clients, les vols transfrontaliers d'Air Canada sont prévus pour faciliter les correspondances avec notre réseau international aux principales plaques tournantes. Les voyageurs qui rentrent aux États-Unis peuvent quant à eux profiter de la commodité du prédédouanement américain au Canada. »

Pour l'été 2025, Air Canada ajoutera de nouvelles liaisons quotidiennes au départ de Toronto à destination d'Indianapolis, de Boston, de Tampa et de Dallas-Fort Worth. Au départ de Montréal, un service quotidien supplémentaire sera ajouté pour Denver, Nashville et Raleigh-Durham, et le service pour Tampa sera assuré quotidiennement plutôt que trois fois par semaine pendant l'été 2025. Plus important transporteur desservant le marché transfrontalier, Air Canada proposera aux clients plus de 200 vols quotidiens pour plus de 45 destinations à l'été 2025.

Marché transpacifique

Air Canada augmentera aussi sa capacité à destination des principaux marchés asiatiques à l'été 2025. La Société relancera ses liaisons saisonnières estivales Montréal-Séoul et Toronto-Osaka assurées par des appareils 787 Dreamliner de Boeing. Toutes deux lancées à l'été 2024, ces liaisons pratiques permettent aux clients de voyager sans escale entre la côte Est de l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique.

« Desservant des destinations sur les six continents habités, le réseau mondial d'Air Canada continue d'être le pont qui rapproche les gens du monde entier, et nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord à l'été 2025 grâce à notre offre élargie », a affirmé M. Galardo.

Nouveaux vols pour l'Europe à l'été 2025

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation Dates d'exploitation

en 2025 AC882 Montréal 19:15 Naples 09:30 +1 jour Mar., mer., ven., sam. Du 16 mai au 11 oct. AC883 Naples 11:40 Montréal 14:50 Mer., jeu., sam., dim. Du 17 mai au 12 oct. AC928 Montréal 21:55 Porto 09:45 +1 jour Lun., mer., ven., dim. Du 4 juin au 28 sept. AC929 Porto 12:15 Montréal 14:35 Lun., mar., jeu., sam. Du 5 juin au 29 sept. AC934 Toronto 20:25 Prague 10:45

+1 jour Mar., ven., dim. Du 6 juin au 28 sept. AC935 Prague 12:35 Toronto 15:45 Lun., mer., sam. Du 7 juin au 29 sept.

Horaire Ottawa-Londres Heathrow

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Dates d'exploitation

en 2025 AC888 Ottawa 18:40 Londres 06:30 +1 jour Lun., jeu. Du 31 mars au 23 oct. AC889 Londres 14:05 Ottawa 16:45 Lun., jeu. Du 31 mars au 23 oct. AC888 Ottawa 20:55 Londres 08:35 +1 jour Mer., sam. Du 2 avr. au 22 oct. AC889 Londres 12:40 Ottawa 15:20 Mer., sam. Du 2 avr. au 22 oct.

Horaire Toronto-Port of Spain

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Début (toute

l'année) AC984 Toronto 20:00 Port of Spain 01:35

+1 jour Lun., jeu., ven., dim. 1er mai 2025 AC985 Port of Spain 02:35 Toronto 08:25 Lun., mar., ven., sam. 2 mai 2025

Nouveaux vols transfrontaliers à l'été 2025

Vol Départ Arrivée Jours

d'exploitation Dates d'exploitation

en 2025 AC8686 Toronto 18:00 Jacksonville 21:38 Chaque jour Toute l'année à partir

du 22 mai AC8685 Jacksonville 10:00 Toronto 12:45 Chaque jour Toute l'année à partir

du 22 mai AC8565 Montréal 18:10 Cincinnati 20:29 Chaque jour Du 22 mai au 14 oct. AC8564 Cincinnati 13:15 Montréal 15:25 Chaque jour Du 23 mai au 15 oct. AC1310 Vancouver 13:10 Nashville 19:43 Mar., jeu., sam. Du 1er mai au 23 oct. AC1311 Nashville 08:15 Vancouver 11:10 Mer., ven., dim. Du 2 mai au 24 oct.



Durant la période de pointe estivale 2025, Air Canada offrira plus de 100 000 places par semaine pour l'Europe et l'Afrique du Nord, et plus de 160 000 places pour les États-Unis, offrant ainsi plus de choix aux voyageurs qui souhaitent explorer les deux côtés de l'Atlantique. Si on tient aussi compte de son réseau mondial qui comprend plus de 145 destinations invitantes sur six continents et de ses partenariats de choix avec plus de 150 transporteurs aériens et intermodaux (que ce soit de Vancouver à Stockholm ou d'Halifax à Athènes), Air Canada représente un excellent moyen de voyager facilement partout dans le monde. Rien qu'à l'intérieur du Canada, Air Canada offrira plus de vols que tout autre transporteur : plus de 75 000 places chaque jour et 600 vols quotidiens à destination de 50 aéroports du pays.

