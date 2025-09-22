Nouvelle liaison entre San Antonio et Toronto à partir de l'été 2026

Nouvelles liaisons au départ de Cleveland et de Columbus à destination de Montréal à partir de l'été 2026

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouveaux vols transfrontaliers et l'augmentation de sa capacité dans certains marchés transfrontaliers pour l'été 2026. Ces vols sont offerts à la vente dès maintenant à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agents de voyages.

« Air Canada lance des services à destination de San Antonio et relie Columbus et Cleveland à Montréal pour faciliter les voyages entre ces destinations et notre réseau mondial, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret d'Air Canada. Nous augmentons également la capacité dans d'autres marchés pour offrir des options de voyage supplémentaires aux clients des deux côtés de l'Atlantique. »

Nouveaux vols :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours

d'exploitation Saison AC1019 Toronto (YYZ) San Antonio, Texas (SAT) 18:20 21:00 Lun., mer., ven. Mai-octobre 2026 AC1018 San Antonio, Texas (SAT) Toronto (YYZ) 10:30 15:07 Mar., jeu., sam. Mai-octobre 2026 AC8647 Montréal (YUL) Cleveland (CLE) 16:40 18:14 Quotidienne Mai-octobre 2026 AC8648 Cleveland (CLE) Montréal (YUL) 14:40 16:25 Quotidienne Mai-octobre 2026 AC8621 Montréal (YUL) Columbus (CMH) 16:40 18:39 Quotidienne Mai-octobre 2026 AC8622 Columbus (CMH) Montréal (YUL) 14:40 16:22 Quotidienne Mai-octobre 2026

Air Canada prévoit d'augmenter sa capacité transfrontalière de 15 % à l'été 2026 par rapport à son horaire de l'été 2025. Tout en ramenant la capacité transfrontalière au niveau de l'été 2024, l'augmentation prévue en 2026 vise à accroître les choix offerts aux voyageurs en correspondance entre le réseau international d'Air Canada et ces marchés.

Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules.

