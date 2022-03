À l'arrivée du vol en Pologne, Project C.U.R.E. gérera la distribution des fournitures aux hôpitaux traitant les civils ukrainiens blessés au cours du conflit armé, afin d'accroître la capacité de prise en charge des hôpitaux en régions frontalières. Plus de deux millions de personnes dans toute l'Ukraine ont fui leur foyer depuis l'invasion pour trouver refuge dans les pays voisins. Les soins primaires constituent le besoin le plus pressant, rapportent les organismes d'aide.

« Nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien en détresse et tous témoins de la crise qui l'afflige, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Nos partenaires humanitaires nous ont informés de l'urgence critique d'expédier en grande quantité des fournitures médicales et de premier secours indispensables, et notre partenaire international Airlink s'est adressé à nous pour contribuer au transport rapide de ces articles vitaux. Il est important de noter qu'Airlink et GlobalMedic disposent de l'infrastructure et des équipes de terrain nécessaires pour que les expéditions soient envoyées à destination dès l'arrivée de notre vol. Nous sommes fiers de nos employés, qui sont passés à l'action pour aider à organiser promptement la logistique complexe, le traitement et l'exécution de ce vol spécial. »

« La cargaison aura un impact substantiel sur la vie des Ukrainiens fuyant le conflit et appuiera les communautés d'accueil, a indiqué Steve Smith, président et chef de la direction d'Airlink. Transporter ces envois jusqu'en Pologne au nom de notre ONG partenaire Project C.U.R.E. signifie surmonter les obstacles dans un environnement logistique difficile, mais je suis heureux que nous y soyons parvenus avec l'assistance de nos amis à Air Canada, qui nous épaulent depuis longtemps. C'est le premier de nombreux transports de marchandises qu'Airlink organisera pour soutenir les réfugiés ukrainiens. »

« Project C.U.R.E. collabore depuis longtemps avec nos partenaires en Ukraine et nous sommes déterminés à aider le peuple ukrainien jusqu'à ce que les ravages de ce conflit s'effacent, a précisé Douglas Jackson, président et chef de la direction de Project C.U.R.E. Cet envoi de matériel et de fournitures médicales d'urgence n'est que le premier de nombreux autres à venir. Sur tous les continents, les gens se mobilisent devant les besoins à satisfaire et applaudissent notre travail. Nous éprouvons une immense gratitude envers nos partenaires Airlink et Air Canada qui concrétisent nos efforts. Ensemble, nous sauvons des vies et nous procurons santé et espoir au peuple ukrainien. »

« Nous sommes reconnaissants à nos amis d'Airlink et d'Air Canada de nous fournir l'espace fret nécessaire pour acheminer ces médicaments et trousses de traumatologie essentiels. L'aide qui arrivera à Varsovie sera déchargée et immédiatement transportée par camion jusqu'à un hôpital de Lviv, a expliqué Rahul Singh, directeur général, GlobalMedic. Les médicaments sont indispensables aux personnes qui ont dû fuir les zones de combat sans pouvoir apporter leurs médicaments sur ordonnance et s'en procurer dans les pharmacies en pénurie. Les trousses de traumatologie servent à panser les victimes de cette guerre. »

La collecte des fournitures médicales à l'entrepôt de Project C.U.R.E., en Illinois, s'est faite en début de semaine pour acheminement jusqu'à l'aéroport O'Hare, à Chicago, où Flexport les a confiées à Air Canada. La société aérienne a transporté les fournitures jusqu'à ses installations de fret à l'aéroport international Toronto Pearson.

Airlink, organisme sans but lucratif spécialisé en logistique de catastrophes, a pour mission de contribuer à éliminer l'obstacle des frais de transport aérien pour les ONG qui interviennent en cas de catastrophes et de crises humanitaires. Grâce au soutien de donateurs et à son partenariat de longue date avec Air Canada, Airlink a pu expédier l'envoi d'aujourd'hui par un vol tout-cargo. L'organisme a également transporté 42 travailleurs humanitaires provenant de 11 OSBL qui fournissent des soins médicaux, des vivres, des services de consultation en santé mentale, de l'eau potable et d'autres articles de première nécessité aux réfugiés ukrainiens.

Air Canada a collaboré avec Airlink et GlobalMedic au transport d'intervenants de première ligne et de matériel de secours dans diverses missions, entre autres récemment en Colombie-Britannique à la suite d'inondations et de feux de forêt dévastateurs.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'Airlink

Airlink est un organisme d'aide humanitaire international qui apporte un soutien crucial aux collectivités en période de crise. Il fournit le transport aérien et des solutions logistiques à des OSBL partenaires, transformant la manière dont les humanitaires affrontent les catastrophes, partout dans le monde. Airlink a pour mission de contribuer à éliminer l'obstacle des frais de transport aérien pour les ONG qui interviennent en cas de catastrophes et de crises humanitaires. Son réseau comprend plus de 130 organismes d'aide et 50 transporteurs aériens commerciaux et à la demande. Depuis sa fondation en 2010, l'organisme a veillé au transport de plus de 8 000 travailleurs humanitaires et de près de 2 300 tonnes de fret à des fins humanitaires. En 2021, l'aide humanitaire apportée par Airlink a soulagé 7,8 millions de personnes. Pour de plus amples renseignements, visitez airlinkflight.org. Suivez Airlink sur Facebook et sur Twitter.

À propos de Project C.U.R.E.

Project C.U.R.E. a été fondé en 1987 afin de répondre à la renversante pénurie de ressources médicales partout dans le monde. Depuis d'humbles débuts dans un garage du Colorado, Project C.U.R.E. est devenu le plus important distributeur de fournitures, de matériel et de services médicaux donnés aux médecins et aux infirmiers qui soignent les malades et les mourants dans plus de 135 pays. Chaque semaine, l'organisme expédie de trois à cinq conteneurs maritimes de la taille d'une semi-remorque remplis de fournitures et d'équipement médical dont les hôpitaux et les cliniques de pays aux ressources limitées ont désespérément besoin pour sauver des vies. Chaque année, plus de 30 000 bénévoles œuvrent auprès de Project C.U.R.E. dans ses entrepôts de distribution de sept villes aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, consultez projectcure.org.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]