« Nous mettons notre premier avion-cargo en service plus tôt que prévu pour fournir la capacité fret supplémentaire nécessaire à destination et au départ de Vancouver, et répondre à la demande constante après les inondations qui ont perturbé le réseau de transport de la Colombie-Britannique, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. L'avion-cargo devrait effectuer 12 vols entre les plaques tournantes de fret de Toronto et de Vancouver. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied au cours des derniers jours pour devancer la mise en service de notre avion-cargo afin de contribuer au transport de marchandises à Vancouver. »

Avant la mise en ligne de leur premier avion-cargo, Air Canada et Air Canada Cargo avaient augmenté la capacité fret de 586 tonnes sur les vols pour Vancouver depuis Toronto, Montréal et Calgary en novembre afin de transporter une plus grande quantité de produits essentiels à destination et au départ de la Colombie-Britannique.

Les avions-cargos font partie de la stratégie de croissance d'Air Canada Cargo

Il est actuellement prévu d'affecter le premier avion-cargo à la liaison Toronto−Francfort pour le reste de 2021, en plus des vols pour Vancouver. En 2022, l'avion-cargo sera exploité essentiellement au départ de Toronto et desservira aussi Miami, Quito, Lima, Mexico et Guadalajara. Des villes comme Madrid, Halifax et St. John's devraient être intégrées au réseau dès la livraison du deuxième appareil au premier semestre de 2022.

Les avions-cargos 767-300ER de Boeing donnent la possibilité à Air Canada Cargo d'offrir cinq configurations différentes sur le pont principal, faisant ainsi passer la capacité d'emport de fret globale de chaque appareil à près de 58 tonnes ou 438 m³, cette capacité se situant pour environ 75 % au pont principal.

L'ajout d'avions-cargos au parc aérien d'Air Canada permettra à Air Canada Cargo de fournir une capacité constante sur d'importantes liaisons de fret aérien, ce qui facilitera le transport de marchandises à l'échelle mondiale. Les avions-cargos augmenteront les possibilités pour Air Canada Cargo de transporter des marchandises telles que des pièces automobiles et aérospatiales, du matériel pétrolier et gazier, des produits pharmaceutiques et autres produits périssables. De plus, Air Canada Cargo sera en mesure de répondre à la demande croissante d'envois rapides et fiables pour le commerce électronique.

Étant donnée la demande immédiate en capacité fret, le premier avion-cargo est entré en service sans livrée. À une date ultérieure, il sera peint dans une variation propre à Air Canada Cargo de la livrée introduite par Air Canada en 2017.

Depuis mars 2020, Air Canada a assuré plus de 13 000 vols tout-cargo partout dans le monde au moyen de gros-porteurs de passagers ainsi que d'appareils 777 de Boeing et A330 d'Airbus convertis temporairement. L'espace de chargement de fret des avions convertis a été accru par le retrait de sièges de la cabine passagers.

À propos d'Air Canada et d'Air Canada Cargo

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Air Canada Cargo, titulaire de nombreux prix, est un fournisseur de services de fret aérien, le plus important au Canada par sa capacité d'emport de fret. Elle est présente dans plus de 50 pays et dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Montréal, Toronto, Vancouver, Chicago, Londres et Francfort. À titre de division d'Air Canada spécialisée dans le fret aérien, Air Canada Cargo offre une capacité d'emport de fret et une connectivité fiables pour desservir des centaines de destinations sur cinq continents. Elle utilise les vols de passagers des lignes intérieures et internationales d'Air Canada, les vols tout-cargo de même que sa flotte d'avions-cargos 767-300ER de Boeing et des services de camionnage. Pour tout renseignement, visitez aircanadacargo.com.

