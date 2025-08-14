TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Air Canada tiendra aujourd'hui un point de presse pour aborder la grève imminente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représente ses agents de bord et les annulations de vols à venir.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Date : Jeudi 14 août 2025



Heure : 10 h 30



Lieu : Sheraton Toronto Airport Hotel

801, Dixon Road

Toronto (Ontario)



Salle : Ambrosia (les médias présents peuvent entrer par les portes du Centre de conférences)



Hauts dirigeants : Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques





Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations

Nota : Cet événement est réservé aux médias accrédités. Les journalistes participant virtuellement auront la possibilité de poser des questions en ligne, à condition de s'être inscrits à l'avance.

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

À propos d'Air Canada

