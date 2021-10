MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a établi un Plan de retour sur le lieu de travail sécuritaire et graduel à compter du 15 novembre pour ses employés en télétravail. Ce plan, élaboré selon les lignes directrices de l'Agence de la santé publique du Canada, utilise une approche hybride qui combine des options de travail sur place et à distance pour offrir aux employés flexibilité et confiance dans la reprise de leurs habitudes de travail d'avant la pandémie.

« Alors que les employés de première ligne d'Air Canada ont travaillé sur place pour maintenir nos activités tout au long de la pandémie ─ je les en remercie et je les félicite ─, bon nombre de leurs collègues ont télétravaillé depuis mars 2020, se conformant ainsi aux directives fédérales de santé publique, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Maintenant, étant donné le nombre de cas qui diminue partout au pays ainsi que la politique de vaccination obligatoire d'Air Canada et ses autres mesures sanitaires, les employés peuvent amorcer un retour structuré au bureau et reprendre en toute sécurité une vie professionnelle plus normale. Notre plan adopte une approche équilibrée qui répond aux besoins de ceux qui ont hâte de retrouver leurs collègues en personne et de ceux qui préfèrent, pour des raisons personnelles ou professionnelles, continuer de travailler à distance certains jours de la semaine.

« La réalisation du plein potentiel des personnes, des entreprises ou de tout autre type d'organisation requiert des relations et des interactions personnelles. C'est ce qui rend le retour des Canadiens sur le lieu de travail une étape nécessaire dans le rétablissement de notre société et de notre économie après les effets engendrés par l'isolement pandémique, a poursuivi M. Rousseau. En tant que pays, nous pouvons et nous devons reprendre nos activités d'avant la pandémie, d'autant plus que le taux élevé de vaccination, les politiques de santé publique efficaces et les sacrifices que nous avons tous consentis pour combattre la COVID-19 ont créé les conditions pour le faire sans danger. »

À compter du 15 novembre, les employés qui travaillent actuellement à distance reviendront graduellement au bureau et auront la possibilité de continuer à télétravailler un nombre convenu de jours. Le protocole suivant sera appliqué pour la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail :

une politique de vaccination obligatoire exige de tous les employés en service actif qu'ils soient complètement vaccinés;

toute personne accédant aux bâtiments de la Société, dont les visiteurs, devra être complètement vaccinée;

les employés seront fortement encouragés à porter un couvre-visage en dehors de leur espace de travail ou lorsqu'ils interagissent avec d'autres;

la distanciation sociale est requise dans la mesure du possible;

des programmes d'autodépistage à domicile demeurent proposés et les employés sont invités à s'en prévaloir;

des lingettes et produits désinfectants restent à la disposition des employés sur le lieu de travail.

