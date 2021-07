Aile parlementaire du Parti libéral du Québec - Projet d'enfouissement de Lachenaie : la CAQ va à l'encontre du BAPE

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'agrandissement du site d'enfouissement à Saint-Nicéphore n'est pas le premier projet octroyé par le gouvernement caquiste, contrairement aux recommandations du BAPE qui demandaient d'attendre les conclusions du BAPE générique sur les résidus ultimes, afin d'intégrer celles-ci aux objectifs des sites. Pourtant le 2 juin dernier, le ministre de l'Environnement, M. Benoit Charrette, octroyait un droit de plus d'un million de tonnes par année au site de Lachenaie. Le cas de Saint-Nicéphore n'est qu'une récidive de la CAQ.

L'opposition officielle dénonce d'ailleurs vivement la façon dont le gouvernement caquiste a géré ce dossier, encore une fois, à la pièce.

« La CAQ a demandé trop tard un BAPE générique sur les déchets ultimes dont les conclusions seront publiques en décembre 2021, toutefois, le gouvernement caquiste décide d'aller encore une fois trop vite. Pourquoi la CAQ n'a-t-elle pas demandé un BAPE avant, et surtout, pourquoi demander ce type de BAPE si ce n'est pas pour l'utiliser et profiter de la vue d'ensemble, finalement ? Ce n'est que de la poudre aux yeux. M. Benoit Charrette ne veut pas réellement de vue d'ensemble et ses actions sont incohérentes. Cette façon de prendre des décisions à la pièce de la CAQ nous laisse croire à une totale désorganisation depuis 3 ans, soit, depuis son arrivée au pouvoir. Les citoyens et citoyennes de Lachenaie et des alentours sont inquiets et se posent plusieurs questions, et pourtant, la seule réponse qu'on leur donne aujourd'hui, c'est de leur passer un projet controversé dans la gorge. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

