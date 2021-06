Aile parlementaire du Parti libéral du Québec - François Legault doit mettre le ministre Fitzgibbon à la porte du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le rapport de la Commissaire à l'éthique et à la déontologie déposé aujourd'hui sur les agissements du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, recommande à l'Assemblée nationale de sanctionner le ministre Fitzgibbon en suspendant son droit de siéger, compte tenu de ses manquements répétés au Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale et de son refus de se soumettre aux recommandations de la Commissaire.

Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle, et M. Gaétan Barrette, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique, ont demandé à François Legault de faire la seule chose honorable dans les circonstances et de mettre le ministre Fitzgibbon à la porte du Conseil des ministres.

« La situation du ministre Fitzgibbon est un triste précédent dans notre histoire parlementaire. Depuis la création du poste de Commissaire à l'éthique, jamais un ministre n'a démontré une aussi grande désinvolture et un aussi grand manque de respect envers les règles d'éthique qui doivent nous gouverner. Devant cette situation, le premier ministre Legault ne peut plus se fermer les yeux. Aujourd'hui, nous lui demandons de cesser de nier l'évidence. Nous faisons appel à son sens de l'état et à son devoir d'exemplarité. Une seule chose doit être faite : mettre le ministre Fitzgibbon à la porte. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

Rappelons que la Commissaire recommande d'imposer une sanction, en lien avec paragraphe 6 ° de l'article 99. Un vote aux deux tiers de l'Assemblée nationale aura lieu pour statuer sur la situation.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition, 418-802-3676, [email protected]