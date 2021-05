Aile parlementaire du Parti libéral du Québec - Aires protégées : La CAQ manque de vision

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Sous le leadership du Parti libéral du Québec, le Québec s'est doté d'une cible de création d'aires protégées : 17 % du territoire devait être désigné d'ici la fin 2020. Or, La Presse nous révèle ce matin que le ministère de la Faune de la Forêt et des Parcs a tenté de bloquer, au cours de la dernière année, l'atteinte de cet objectif, lequel n'est toujours pas pleinement atteint. Le ministère des Forêts est même allé jusqu'à remettre en cause des projets déjà annoncés avant l'arrivée de la CAQ, dont les projets Manouane-Manicouagan, Noire-Coulonge, Cabonga et de la Rivière-Fortier. De plus, des projets de désignation menés par les communautés, le fruit des consensus entre les municipalités, les groupes environnementaux et les entreprises sont en attente depuis plus de deux ans.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, et la porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, Mme Francine Charbonneau, ont dénoncé le manque de leadership du gouvernement caquiste dans le dossier. Elles ont demandé à la CAQ de corriger le tir et d'annoncer rapidement les 83 projets d'aires protégées laissés de côté.

« Les aires protégées parties de la vision du Parti libéral du Québec de l'économie du 21e siècle, qui inclut de façon indissociable le progrès environnemental, économique et social. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la CAQ, elle, n'a aucune vision sur le sujet et continue de nier les problèmes. Comment le ministre de l'Environnement M. Benoît Charette peut-il rester silencieux et laisser le ministère de la Forêt ralentir les projets ? La CAQ tente d'atteindre sa cible en désignant des aires uniquement au nord, ce qui soulève des questions sur son engagement réel à créer des aires protégées. Le ministre de l'Environnement doit être un leader face à ses collègues pour s'assurer que l'environnement est réellement protégé. Si lui ne le fait pas, qui va le faire au gouvernement caquiste ? »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

« Encore une fois, nous nous demandons comment le ministre des Forêts travaille. Est-ce que c'est à cause de ses interventions que son ministère a tenté de bloquer les projets d'aires protégées ? Sinon, qu'a-t-il fait pour que les projets avancent ? Est-ce qu'il a parlé à son collègue Charrette ? Ce sont les communautés locales qui portent les projets : il faut les écouter. Depuis son arrivée en poste, l'ensemble des groupes critiquent son silence, que ce soit sur les aires protégées, sur l'approvisionnement, et plus généralement sur son manque de vision pour la forêt québécoise. Monsieur le Ministre, cela fait près de 3 ans que vous êtes en poste. Qu'attendez-vous pour agir ? »

Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

