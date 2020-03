Aidez-nous à aider les Canadiens : participez à l'Enquête sur la population active

OTTAWA, le 27 mars 2020 /CNW/ - Les Canadiens sont bien conscients de la nécessité d'avoir des faits pour prendre de bonnes décisions qui ont une incidence sur tout un chacun. Les Canadiens s'attendent à ce que Statistique Canada fournisse des renseignements actuels et de qualité sur lesquels se fondent les décideurs, les entreprises et les particuliers pour prendre d'importantes décisions. En des périodes difficiles comme celle que nous vivons avec la crise de la COVID, cela prend encore plus d'importance.

« Nos intervieweurs recueillent actuellement au téléphone les données de l'Enquête sur la population active, qui permet de dresser le portrait le plus complet de la situation sur le marché du travail en pleine mutation dans l'ensemble du pays. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont déjà répondu à cette importante enquête et sommes reconnaissants envers les Canadiens qui nous consacrent quelques minutes pour que nous puissions brosser le tableau le plus exact possible de la situation » a déclaré Anil Arora, le statisticien en chef du Canada.

La collecte des données de l'Enquête sur la population active en est à son sixième jour et se terminera le 31 mars 2020. Il est important que les personnes sélectionnées pour répondre à l'enquête le fassent. L'organisme souhaite particulièrement augmenter son taux de réponse dans les régions suivantes :

Toronto

Hamilton

London

Wood Buffalo

Vancouver

Windsor

Sarnia

Barrie

Chilliwack

Les résultats seront diffusés le 9 avril et rendus accessibles sur le site Web de Statistique Canada à l'adresse www.statcan.gc.ca.

Les répondants qui ont des questions au sujet de l'Enquête sur la population active peuvent composer sans frais le 1-877-949-9492.

