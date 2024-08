Aidersonenfant.com et la FCPQ s'allient pour outiller les parents du Québec

LAVAL, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Aidersonenfant.com et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) commencent l'année scolaire en force en lançant un partenariat visant à soutenir les parents d'élèves. Les deux organisations sont fières d'offrir aux parents engagés du Québec des ressources innovantes pour développer leurs compétences et ainsi les aider à accompagner leurs enfants dans leur cheminement.

Visuel - Communiqué de presse - FCPQ et Aidersonenfant.com (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

Soucieuse de soutenir ses membres, la FCPQ s'appuie sur l'expertise d'Aidersonenfant.com en formation et en animation pour leur offrir un nouveau service. Tous les parents siégeant aux comités de parents membres de la FCPQ bénéficieront d'un abonnement annuel gratuit aux Parcours Parents exclusifs d'Aidersonenfant.com, incluant :

- plus de 200 capsules vidéo animées sous forme d'entrevues par Élyse Marquis,

- 22 événements en direct "Posez vos questions à nos experts", dont cinq présentés par la FCPQ,

- 30 groupes de discussion pour partager leurs défis, leurs expériences et des solutions avec d'autres parents,

- du contenu complémentaire exclusif.

Les activités portent sur des thèmes variés tels que l'épanouissement et la réussite à l'école, l'intimité et l'identité, les écrans, la santé mentale et les défis du quotidien.

Ce partenariat contribuera à renforcer la collaboration entre l'école et la maison, à valoriser l'éducation et à favoriser la réussite des élèves.

« Aidersonenfant.com vise tout comme nous à soutenir les parents pour les aider à répondre aux besoins de leurs enfants. J'invite nos membres à profiter pleinement de cet enthousiasmant partenariat dont je suis très fière. En tant que parent, j'ai moi-même hâte d'explorer les ressources disponibles et les nouveautés à venir », partage Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

« Il était naturel pour nous de collaborer avec la Fédération des comités de parents pour rejoindre les parents engagés du Québec et les outiller concrètement. Nous avons hâte de codévelopper des nouvelles ressources ensemble », ajoute Carlo Coccaro, Fondateur d'Aidersonenfant.com.

Profil d' Aidersonenfant.com

Créé en 2016, le portail Aidersonenfant.com est la plus importante plateforme francophone gratuite conçue pour outiller et soutenir les parents dans le développement social, affectif et scolaire de leur enfant. Soucieux d'offrir un large éventail de ressources aux familles, nous ne cessons de grandir et d'innover. Aidersonenfant.com, une initiative de Grand Possible (grandpossible.com).

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Carlo Coccaro, Président / Fondateur, Cellulaire: (514) 267-0480, Courriel: [email protected]; Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]