Un total de 4 million de dollars est remis à 23 organismes

OTTAWA, ON, le 29 mars 2021 /CNW/ - Au sein des collectivités dans l'ensemble du pays, des organismes mettent au point des façons nouvelles et novatrices d'améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille finance des organismes qui effectuent un travail et des recherches essentiels dans des domaines comme l'itinérance chez les vétérans, la santé mentale, la transition à la vie civile, le soutien des femmes vétérans, et bien plus.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que 23 organismes recevront des fonds pour entreprendre des activités à l'appui du bien-être des vétérans et de leur famille ou les élargir. Voici des exemples de ce que font ces organismes : explorer de nouvelles approches à l'égard du bien-être des femmes vétérans; soutenir le mieux-être social et émotionnel des enfants et des aidants des vétérans; rendre hommage au patrimoine et à la culture des vétérans autochtones; et mettre au point des ressources pour permettre aux vétérans qui ont déjà connu l'itinérance de vivre de manière indépendante.

« Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille aide plus de 60 organismes à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille dans l'ensemble du pays. Cette année, nous soutenons des organisations remarquables qui effectuent un travail d'une importance vitale au nom des vétérans et de leur famille. Ce financement fera une énorme différence, et je suis très fier que nous soyons en mesure de leur fournir les fonds dont ils ont besoin pour continuer à faire une différence. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait la promotion de l'accroissement des connaissances et de la compréhension par la recherche, ainsi que de la mise en place de services novateurs axés sur la collectivité pour répondre aux besoins nouveaux et émergents de la communauté des vétérans.

Au cours des trois dernières années, Anciens Combattants Canada a fourni plus de 10 millions de dollars à des organismes dans l'ensemble du pays. Les projets mis en œuvre ont eu des répercussions réelles sur la vie des vétérans et de leur famille d'un océan à l'autre.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été présenté dans le budget de 2017.

Renseignements: Relations avec les médias : Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Cameron McNeill, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

