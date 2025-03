GATINEAU, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Canada s'est doté d'un filet de sécurité sociale adaptable et robuste dont il est fier. Le gouvernement fédéral a collaboré avec ses partenaires locaux et sectoriels afin de mettre en œuvre des mesures visant à élargir ce filet de sécurité et à aider encore plus de travailleurs, de maintenir la résilience d'un plus grand nombre de villes et de collectivités, et de permettre à plus de Canadiens touchés et à leurs familles d'accéder à de nouvelles possibilités.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada en fait encore davantage.

Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 5 millions de dollars en faveur de quatre projets communautaires réalisés dans le cadre de l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les perspectives d'emploi.

Trois projets en Colombie-Britannique et un projet au Yukon aideront à stimuler la résilience des communautés en combinaison avec d'autres programmes et services existants qui visent à aider les travailleurs mis à pied à faire la transition vers un nouvel emploi. Ces projets soutiendront les collectivités et les travailleurs touchés par les licenciements dans les secteurs forestier et minier.

L'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi, dotée de 50 millions de dollars, vise les projets qui réunissent des organismes communautaires, offrant aux travailleurs la chance d'acquérir de nouvelles compétences. Elle fait partie de la réponse du gouvernement du Canada aux importantes pertes d'emploi qui ont des répercussions sur les communautés, et prévoit des fonds pour remédier aux situations exceptionnelles.

L'appel de propositions pour cette initiative est maintenant ouvert. Les organisations intéressées peuvent d'abord présenter une déclaration d'intérêt. Celles qui répondent aux critères associés à un licenciement collectif seront invitées à présenter une proposition complète. Pour en savoir plus, consultez la page Web de l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi.

Citations

« Les travailleurs canadiens et les familles qui sont touchés par les licenciements s'attendent à obtenir le soutien auquel ils ont droit dans une période de grande insécurité et d'incertitude. L'annonce faite aujourd'hui nous permettra d'aider plus de travailleurs des secteurs canadiens clés à accéder aux mesures de soutien, aux programmes et à l'encadrement dont ils ont besoin pour surmonter la mise à pied, perfectionner leurs compétences et trouver un emploi plus rapidement. »

- Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon

« En offrant de la formation et du soutien aux travailleurs du Yukon touchés par les licenciements, nous renforçons nos secteurs essentiels, nous répondons aux demandes de la main‑d'œuvre et nous donnons à plus de Yukonnais les moyens de maintenir leur mode de vie et de subvenir aux besoins de leur famille. »

- Le député de Yukon, Brendan Hanley

Faits en bref

Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du Programme de développement de la main-d'œuvre des communautés, qui place les collectivités au cœur des décisions relatives à leur avenir économique.

Le financement de l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi a d'abord été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 à titre de mesure de soutien s'ajoutant aux programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux existants destinés à appuyer les travailleurs canadiens. Emploi et Développement social Canada investit 50 millions de dollars sur quatre ans (de 2024-2025 à 2027-2028) afin d'appuyer les collectivités et les travailleurs touchés par des imprévus économiques.

Cette initiative complétera les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux existants, comme les transferts relatifs au marché du travail et l'assurance‑emploi, qui offrent un éventail de mesures de soutien pour aider les travailleurs dans un contexte d'imprévus économiques.

