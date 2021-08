SHERBROOKE, QC , le 12 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, lance un appel de propositions pour le Fonds d'action à la ferme pour le climat, un nouveau fonds établi dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat. À partir de cette année et jusqu'en 2024, le Fonds de 200 millions de dollars permettra de soutenir directement les producteurs agricoles en vue de l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques pour le stockage du carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans trois catégories : les cultures de couverture, la gestion de l'azote et les pratiques de rotation des pâturages. Ces trois mesures à la ferme permettent non seulement de réduire les émissions de GES, mais aussi d'offrir aux producteurs agricoles une solution rentable pour améliorer la santé des sols et profiter d'autres avantages environnementaux.

Nous avons pu constater cette année les défis majeurs que doivent surmonter les producteurs agricoles, qui sont les premiers touchés par les changements climatiques. On anticipe que les phénomènes météorologiques extrêmes, comme la sécheresse de cette année, et d`autres répercussions sur l'environnement, comme les problèmes liés à la disponibilité et à la qualité de l'eau, à la santé des sols et à la biodiversité s'aggraveront et deviendront de plus en plus coûteux pour le secteur au cours des prochaines décennies. Les producteurs agricoles innovent et adoptent déjà des pratiques et des technologies plus durables pour faire face aux changements climatiques.

Le Fonds sera exécuté selon une approche axée sur les résultats pour maximiser les réductions des émissions de GES. Grâce aux activités soutenues par l'entremise du Fonds, on s'attend à ce que le volume de réduction des GES atteigne jusqu'à deux millions de tonnes d'ici 2024, et un million de tonnes pour les années subséquentes, en comparaison aux prévisions actuelles. De plus, on s'attend à ce que ces activités fassent en sorte d'ajouter 792 000 hectares de terres faisant l'objet d'une gestion améliorée.

Dès aujourd'hui, les responsables du Fonds d'action à la ferme pour le climat sollicitent les propositions de partenaires potentiels pour la redistribution des fonds aux producteurs agricoles qui entreprennent des activités admissibles au titre du programme. Parmi les partenaires d'exécution potentiels pour le Fonds d'action à la ferme pour le climat, mentionnons des groupes et des associations de producteurs, des organisations sectorielles, des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales, des sociétés d'État provinciales ou territoriales et d'autres organisations.

Les partenaires de mise en œuvre devront proposer le plan d'exécution le plus susceptible d'atteindre les résultats escomptés.

Le soutien direct aux producteurs relèvera de ces trois catégories :

Culture de couverture : par exemple, paiement par acre pour couvrir les coûts d'adoption ou les coûts connexes comme les semences et l'équipement. Les cultures de couverture sont des plantes, comme le trèfle et la luzerne, qui sont plantées pour couvrir le sol plutôt que dans le but d'être récoltées.

Gestion de l'azote : par exemple des services agronomiques en vue d'élaborer des plans de gestion des nutriments propre aux exploitations, modification de l'équipement pour l'épandage d'engrais dans les champs et échantillonnage et analyse des sols.

Pour demander le formulaire d'appel de propositions, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected]. Les propositions seront acceptées jusqu'au 26 septembre 2021.



Le gouvernement du Canada s'engage à collaborer avec les productrices et producteurs canadiens alors qu'ils aident le Canada à atteindre ses cibles nationales de réduction des émissions de GES, à protéger l'environnement et à maintenir la force et la compétitivité de nos entreprises agricoles et de notre économie.

Citations

« Cette année nous a montré à quel point les agriculteurs et agricultrices canadiens constatent et subissent désormais quotidiennement les effets des changements climatiques. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement aide les agriculteurs à être plus résilients aux changements climatiques et à contribuer à la réduction des gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques. »

- L'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« La lutte contre les changements climatiques ne consiste pas uniquement à réduire les émissions. Il s'agit aussi de s'adapter aux changements qui sont déjà enclenchés en raison d'événements météorologiques extrêmes comme les feux de forêt, les inondations et les sécheresses. Étant donné l'importance du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il est clair que des mesures plus ambitieuses doivent être mises en place pour aider à bâtir une résilience face aux conditions climatiques. Grâce à des pratiques agricoles durables, le gouvernement du Canada investit dans nos producteurs afin d'améliorer la sécurité des communautés, de créer un environnement plus sain et de solidifier l'économie alors que nous continuons de bâtir notre résilience d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Les répercussions des conditions de sécheresse dévastatrices que de nombreux agriculteurs et éleveurs canadiens subissent chaque jour sont un autre exemple de la lutte que mènent nos producteurs agricoles en première ligne face au changement climatique. Les producteurs agricoles canadiens sont profondément investis non seulement dans l'atténuation des effets du changement climatique, mais aussi dans les efforts visant à libérer le potentiel de notre secteur en tant que fournisseur de solutions climatiques naturelles. Le Fonds d'action pour le climat soutiendra les producteurs agricoles dans leurs efforts de durabilité et les aidera à adopter des pratiques agricoles ayant le potentiel d'améliorer les capacités de notre secteur en tant que puits net de carbone pour le Canada. »

- Mary Robinson, président de la Fédération canadienne de l'agriculture.

« Cette saison a été dévastatrice pour plusieurs agriculteurs à travers le pays en raison de la chaleur record, la sécheresse et les feux de forêt. Les impacts que nous voyons maintenant ne vont que s'aggraver et augmenter en raison des changements climatiques. Fonds d'action à la ferme pour le climat en milieu agricole va nous permettre de faire des gestes concrets sur nos fermes afin de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes, tout en stimulant la réduction des émissions. Ce nouveau programme est un premier pas important pour aider les agriculteurs à relever l'immense défi que posent les changements climatiques. »

- Karen Ross, Directrice, Fermiers pour la transition climatique.

« L'annonce d'aujourd'hui, à l'instar des sommes supplémentaires investies par plusieurs pays dans ce domaine, est un pas dans la bonne direction. Les changements climatiques auront des conséquences importantes sur le secteur agricole. Les producteurs sont déjà proactifs, mais ils ont besoin d'un soutien accru devant les défis qu'ils ont et auront à relever. Les modalités annoncées par le gouvernement seront donc bien accueillies. »

- Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles.

Les faits en bref

Le Fonds d'action à la ferme pour le climat est l'une des nombreuses initiatives lancées pour promouvoir l'amélioration à long terme de la résilience aux conditions climatiques dans le secteur de l'agriculture, et il s'inscrit dans le plan climatique renforcé du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030, et pour progresser vers la carboneutralité d'ici 2050. À l'heure actuelle, le secteur canadien de l'agriculture contribue à 10 % des émissions de GES du Canada ; le secteur a la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans la réduction des émissions de GES à l'échelle nationale et d'améliorer la résilience aux conditions climatiques.

Le gouvernement a annoncé pour la première fois un financement pour ce nouveau Fonds d'action à la ferme pour le climat de 200 millions de dollars dans son budget de 2021.

Le Fonds fait partie de l'initiative gouvernementale Solutions agricoles pour le climat, qui s'inscrit dans le Fonds des solutions climatiques naturelles de 4 milliards de dollars, lequel inclut le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (631 millions de dollars sur 10 ans) d'Environnement et Changement climatique Canada et le programme de plantation de deux milliards d'arbres de 3,2 milliards de dollars de Ressources naturelles Canada . Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature soutient des projets de restauration, d'amélioration et de conservation des terres humides, des tourbières, des prairies et des forêts afin de piéger et de stocker le carbone. Ces écosystèmes constituent aussi des habitats d'une importance capitale pour la faune du Canada , notamment les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.

200 millions de dollars pour le Fonds d'action à la ferme pour le climat des Solutions agricoles pour le climat;



185 millions de dollars pour le programme des Laboratoires vivants des Solutions agricoles pour le climat qui vise à établir un réseau pancanadien de collaborations régionales dirigé par des producteurs agricoles et englobant des chercheurs et d'autres intervenants du secteur afin de collaborer à l'élaboration et la mise en œuvre de pratiques agricoles visant à lutter contre les changements climatiques;



165,7 millions de dollars dans le Programme des technologies propres en agriculture, pour appuyer la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres.

Le Rapport sur le climat changeant du Canada , publié par Environnement et Changement climatique Canada en 2019, indique que le réchauffement observé au Canada est environ deux fois plus important que les données moyennes planétaires.

Liens supplémentaires

Fonds d'action à la ferme pour le climat

