OTTAWA, ON, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le député de Pontiac, William Amos, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un financement de plus de 640 000 $ qui sera accordé à l'organisme Cultivons biologique Canada (CBC), afin d'aider plus de consommateurs canadiens à acheter des aliments biologiques produits localement.

L'annonce a été faite au marché Old Chelsea, à l'occasion de la Semaine bio du Canada, un événement annuel qui met en valeur et célèbre l'agriculture ainsi que les produits biologiques partout au pays. La demande d'aliments biologiques au Canada continue de croître, et il y a de nombreux producteurs biologiques qui travaillent fort et qui ont le sens des affaires partout au pays. Toutefois, cette demande est en grande partie comblée par des produits importés.

Grâce à cet investissement, CBC élaborera une stratégie pour trouver des solutions qui permettront d'éliminer les obstacles dans la chaîne d'approvisionnement afin d'aider les producteurs biologiques canadiens à atteindre leur plein potentiel économique et de faire en sorte que plus de consommateurs canadiens puissent acheter des aliments biologiques produits localement.

Les recommandations stratégiques seront évaluées par un comité consultatif national indépendant formé d'intervenants de l'ensemble de l'industrie, et un rapport final sera publié, dans lequel on explorera les possibilités d'investissement pour répondre à la demande intérieure et formulera des recommandations sur la meilleure façon de saisir les occasions. Le rapport contribuera également à quantifier les avantages économiques et environnementaux liés à l'augmentation de la production biologique intérieure et des chaînes d'approvisionnement.

« La demande d'aliments biologiques augmente rapidement, et nous voulons que les producteurs canadiens profitent de cette demande accrue. Notre gouvernement souhaite accroître l'autosuffisance et la durabilité du système d'approvisionnement alimentaire canadien, et cet investissement dans l'industrie des produits biologiques nous aidera à y parvenir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs d'aliments biologiques du Canada ont de bonnes raisons de célébrer. De plus en plus de Canadiens achètent les produits biologiques frais que nous avons à offrir, tant à l'échelle locale que nationale. Cette stratégie aidera l'industrie des produits biologiques à saisir de nouvelles occasions pour faire en sorte que les consommateurs canadiens aient accès à des aliments biologiques canadiens. »

- William Amos, député de Pontiac

« Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins entre la pandémie de COVID-19 et la crise climatique, le lancement de ce projet collaboratif à l'échelle de l'industrie est essentiel pour les Canadiens. En comprenant les obstacles qui existent entre les agriculteurs biologiques et les consommateurs, l'industrie des produits biologiques pourra mieux répondre à la demande croissante d'aliments biologiques au Canada et à l'étranger, et jouer un rôle de premier plan dans la reprise économique du Canada. Ce projet aidera également le Canada à faire progresser la lutte contre les changements climatiques en appuyant les pratiques agricoles durables et les agriculteurs canadiens en première ligne de la crise climatique. »

- Gillian Flies, présidente, Conseil d'administration de Cultivons biologique Canada

Faits en bref

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le nombre de Canadiens qui achètent plus souvent des aliments locaux s'est accru de 13 %, et près des trois quarts d'entre eux achètent délibérément des produits canadiens.

Les ventes au détail de produits biologiques certifiés au Canada se chiffrent à environ 6,38 milliards de dollars par année. Elles ont augmenté de près de 3 milliards de dollars depuis 2012.

se chiffrent à environ 6,38 milliards de dollars par année. Elles ont augmenté de près de 3 milliards de dollars depuis 2012. Environ 5 800 producteurs certifiés de produits biologiques ou en attente de certification travaillent sur 3,3 millions d'acres de terres au Canada .

. Les importations de produits biologiques ont été évaluées à 789 millions de dollars en 2019. Les principaux produits biologiques importés comprennent le café, les bananes et les fraises. Parmi les autres produits biologiques importés en grande quantité, on compte les bleuets, les épinards et les tomates.

Cultivons Biologique Canada (CBC) est l'association nationale de producteurs et de consommateurs de produits biologiques du Canada . Cet organisme offre de la formation et des ressources pour mieux faire connaître les produits biologiques et aider les agriculteurs et les jardiniers à adopter des méthodes de production biologique durables et commercialement viables. Il participe à l'élaboration de politiques et au développement de l'industrie à l'échelle locale, régionale et nationale.

. Cet organisme offre de la formation et des ressources pour mieux faire connaître les produits biologiques et aider les agriculteurs et les jardiniers à adopter des méthodes de production biologique durables et commercialement viables. Il participe à l'élaboration de politiques et au développement de l'industrie à l'échelle locale, régionale et nationale. Cet investissement, effectué dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture, permettra d'offrir 50,3 millions de dollars sur cinq ans au secteur agricole afin de l'aider à s'adapter et à demeurer concurrentiel.

