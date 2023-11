TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Dans tout le territoire canadien, des gouvernements, des services de police, des avocats, des juges et des groupes communautaires collaborent étroitement avec les collectivités et les familles pour prévenir la criminalité chez les jeunes. Des organismes à but non lucratif partout au pays sont à l'avant-garde d'innovations qui éloignent de la criminalité les jeunes qui sont vulnérables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer les travaux novateurs que ces organismes accomplissent pour aider les jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la justice réparatrice, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, s'est joint à Antonius Clarke, directeur général et chef de projet de Friends in Toronto Community Services, pour annoncer le soutien d'un projet de Friends in Toronto Community Services qui aide les jeunes noirs et d'autres jeunes racisés ayant des démêlés avec le système de justice pour les jeunes.

Le financement soutiendra le programme Circle of Change Restorative Justice - un projet de justice réparatrice pour les jeunes adapté à la culture qui a recours à des cercles de guérison pour faciliter le processus de réadaptation et de réinsertion des jeunes noirs et d'autres jeunes racisés de 12 à 17 ans impliqués dans le système de justice pour les jeunes. En plus de soutenir ces jeunes, ce programme de justice réparatrice aide les personnes touchées par un acte criminel, ainsi que la famille des victimes et des délinquants en dressant et en mettant en œuvre des plans de réparation.

Le programme vise à :

améliorer la réadaptation et la réinsertion des jeunes qui ont des démêlés avec la justice;

accroître l'accès aux programmes communautaires de réadaptation et de réinsertion;

étendre l'utilisation de mesures de rechange à l'extérieur du processus judiciaire officiel.

Le ministère de la Justice Canada versera à Friends in Toronto Community Services 569 989 $ sur trois ans (2023 à 2026) pour le programme Circle of Change Restorative Justice par le biais du Fonds du système de justice pour les jeunes.

Friends in Toronto Community Services est un organisme de bienfaisance communautaire à but non lucratif qui offre des programmes et des services qui sont adaptés à la culture et autonomisent les jeunes noirs et les autres jeunes racisés à risque, ainsi que leur famille, à Toronto et dans la grande région de Toronto. Il fournit des services et du soutien comprenant le counseling, l'accès à des fonds d'urgence, des logements et des conseils sur le système de protection des enfants.

Citations

« À Friends in Toronto Community Services, nous avons confiance dans le pouvoir transformateur de la justice réparatrice. Le programme Circle of Change Restorative Justice reflète notre engagement à favoriser la guérison, la compréhension et le changement positif au sein de notre communauté. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons créer une société plus juste et compatissante où la guérison est l'une de nos priorités. »

Antonius Clarke, directeur général et chef de projet

Friends in Toronto Community Services

« Les projets novateurs qui aident les jeunes noirs et d'autres jeunes racisés à quitter le système de justice pour les jeunes sont essentiels pour que les jeunes se réintègrent dans la société et contribuent de manière significative à leur collectivité. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'appuyer le travail accompli par Friends in Toronto Community Services pour offrir des services aux jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

En bref

La justice réparatrice soutient les personnes lésées, les délinquants et les collectivités touchées par un crime en leur donnant la possibilité de trouver ensemble des solutions et de réparer les relations.





Le Fonds du système de justice pour les jeunes vise à améliorer le système de justice pour les jeunes, à trouver des solutions aux problèmes émergents concernant la justice pour les jeunes et à favoriser la participation des citoyens et de la collectivité dans le système de justice pour les jeunes.





La surreprésentation des Autochtones, des Noirs et des personnes racisées dans les établissements correctionnels fédéraux constitue une préoccupation prioritaire pour le gouvernement du Canada . En 2015-2016, on comptait 199 895 accusés (adultes et jeunes) dont l'affaire devant les tribunaux était réglée. Les Noirs représentaient 6 % de tous les accusés; une proportion qui est le double de leur représentation dans la population canadienne. (Ministère de la Justice Canada , 2023)





. En 2015-2016, on comptait 199 895 accusés (adultes et jeunes) dont l'affaire devant les tribunaux était réglée. Les Noirs représentaient 6 % de tous les accusés; une proportion qui est le double de leur représentation dans la population canadienne. (Ministère de la , 2023) En 2020-2021, les Autochtones représentaient 32 % des personnes incarcérées dans des établissements fédéraux, mais seulement 5 % de la population générale. (Sources : Bureau de l'enquêteur correctionnel; Statistiques sur la population et la démographie de Statistique Canada).





Le 1 er avril 2023 a marqué le 20 e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et de l'établissement du cadre destiné aux jeunes de 12 à 17 ans qui ont commis, ou sont accusés d'avoir commis, une infraction criminelle. Le système de justice pénale pour les adolescents vise à protéger le public en tenant les jeunes responsables de leur comportement criminel, tout en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion.





avril 2023 a marqué le 20 anniversaire de l'entrée en vigueur de la et de l'établissement du cadre destiné aux jeunes de 12 à 17 ans qui ont commis, ou sont accusés d'avoir commis, une infraction criminelle. Le système de justice pénale pour les adolescents vise à protéger le public en tenant les jeunes responsables de leur comportement criminel, tout en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion. La Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires est la réponse du gouvernement fédéral au racisme et à la discrimination systémique envers les personnes noires qui ont mené à leur surreprésentation dans le système de justice pénale, y compris en tant que victimes d'actes criminels. La Stratégie reflétera toute la diversité des expériences des collectivités noires, notamment celles des groupes comme les jeunes, les femmes et les nouveaux arrivants, et visera à garantir que les personnes noires bénéficient du même traitement et de la même protection devant la loi au Canada .

