L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, rencontre des membres de Jack World, une entreprise bénéficiaire d'Exportation créative Canada

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises et les organisations créatives du Canada à accroître leur visibilité et les profits générés par l'exportation de leurs produits à l'étranger. Les créatrices et créateurs professionnels canadiens en retirent des avantages, tout comme notre économie.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que Jack World fait partie des bénéficiaires de financement dans le cadre du volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada. Ce volet aide les entreprises et organisations canadiennes à croître et à réussir financièrement à l'étranger. La ministre St-Onge a fait cette annonce alors qu'elle visitait les bureaux et l'atelier de Jack World, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au sud-est de Montréal.

Jack World se spécialise dans la gestion, la fabrication et la diffusion d'œuvres d'art interactives, d'œuvres architecturales et de mobilier urbain. Bien ancrée dans le secteur des industries créatives, l'entreprise s'est taillé une place comme partenaire incontournable au sein de l'écosystème montréalais et est reconnue pour sa rigueur et son offre de services clés en main.

Le volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada permettra d'investir 580 000 dollars dans la promotion et l'implantation de trois œuvres au Texas : Skip Up, une corde à sauter participative; POP!, un ouvrage représentant cinq créatures qui réagissent aux demandes et aux encouragements des visiteurs; et SOLSTICE, une installation interactive monumentale qui remet en question notre perception de l'environnement.

Ce projet d'exportation est né de l'intérêt qu'a suscité la participation de Jack World à l'activité sur l'exportation tenue dans le Quartier des spectacles en 2022. Après l'activité, les ventes de l'entreprise ont considérablement augmenté, ce qui a amené les responsables à évaluer le potentiel de revenu qui peut être généré par l'exportation d'œuvres interactives vers le marché américain.

La sixième vague de financement annuel du volet Prêt à l'exportation permettra aussi d'appuyer 20 autres projets présentés par des entreprises et organisations à travers le Canada. Mentionnons entre autres 8 entreprises et organisations créatives issues de communautés en quête d'équité et une entreprise autochtone. Pour en savoir plus, veuillez consulter ce document d'information.

« Se lancer dans l'exportation est une entreprise stimulante et gratifiante. La demande mondiale pour des produits créatifs canadiens est un bon indicateur de leur qualité et du talent dont regorge notre pays. Nous sommes enchantés de pouvoir soutenir des entreprises créatives, comme Jack World, qui sont prêtes à passer à l'étape suivante. Le financement accru rattaché au programme Exportation créative Canada permettra à plus d'entreprises locales prêtes à l'exportation de réussir. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce au financement obtenu dans le cadre du programme Exportation créative Canada, Jack World parcourra les États-Unis pour y présenter diverses œuvres interactives numériques dans plusieurs villes et espaces publics. Ce financement stratégique agira comme un catalyseur qui propulsera notre tournée américaine d'œuvres d'art numériques vers de nouveaux sommets de créativité et d'innovation. Nous sommes ravis d'aider les industries créatives du Canada à briller sur la scène américaine tout en faisant découvrir l'art numérique. »

-- Michael Jacques, président et directeur général, Jack World

Dans le cadre de la Stratégie d'exportation créative renouvelée en avril 2023, le programme Exportation créative Canada a été doté d'une enveloppe de 33 millions de dollars sur 3 ans, de 2023 à 2026. Le volet Prêt à l'exportation est assorti d'un financement annuel de 7 millions de dollars pour appuyer des projets prêts à l'exportation, qui génèrent des recettes d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à rejoindre plus de personnes dans le monde. Le nouveau volet Développement à l'exportation est assorti d'un financement annuel de 4 millions de dollars pour soutenir les exportateurs ayant peu ou pas d'expérience qui désirent accéder aux marchés internationaux, de même que les exportateurs expérimentés souhaitant étendre leur réseau mondial.

Depuis son lancement en 2018, le programme Exportation créative Canada a permis d'investir 51,7 millions de dollars par l'entremise du volet Prêt à l'exportation pour soutenir 116 projets prêts à l'exportation présentés par 103 entreprises et organisations vouées à l'industrie créative.

Patrimoine canadien a publié récemment un nouveau guide intitulé Faire des affaires avec les industries créatives autochtones au Canada. Cette publication est le fruit d'une collaboration avec un groupe consultatif autochtone et vise à favoriser des interactions plus positives entre les acheteurs internationaux et les industries créatives autochtones au Canada.

