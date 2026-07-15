Aider les Canadiennes et les Canadiens à accéder plus rapidement à des traitements et à des médicaments sûrs et efficaces

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à avoir accès en temps opportun à des médicaments et à des instruments médicaux sûrs et efficaces. Santé Canada prend des mesures concrètes pour moderniser et améliorer l'efficacité de ses processus réglementaires, tout en maintenant ses normes élevées en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Au cours des trois derniers mois, Santé Canada a homologué 537 nouveaux médicaments et instruments médicaux afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à gérer et à traiter divers problèmes de santé. Cela comprend trois versions génériques du sémaglutide, le premier pays du G7 à le faire.

De plus, afin de permettre d'introduire davantage de médicaments et de traitements au Canada plus rapidement, Santé Canada a publié un arrêté ministériel sur le recours. Cet arrêté permet au ministère d'examiner plus rapidement certaines parties d'une présentation de médicament en s'appuyant sur des décisions ou des documents émanant d'autorités réglementaires étrangères sélectionnées. Cette approche préserve les exigences canadiennes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité, tout en réduisant les duplications inutiles. Un processus plus efficace encouragera également les fabricants à commercialiser leurs produits au Canada. Les premières catégories de médicaments qui seront acceptées par Santé Canada en vertu de cet arrêté comprennent les médicaments à usage pédiatrique et les médicaments vétérinaires.

Dans un même temps, Santé Canada sollicite des commentaires sur une approche proposée visant à donner la priorité à l'examen de certaines présentations de médicaments génériques qui impliquent une fabrication au Canada. Le soutien apporté au secteur canadien des médicaments génériques et des sciences de la vie jouera un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en médicaments et dans la prévention de pénuries dommageables qui pourraient nuire à la santé de la population canadienne.

En complément des efforts de modernisation réglementaire de Santé Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) continuent de soutenir la recherche en santé et les essais cliniques qui génèrent les données probantes nécessaires à l'évaluation des nouveaux médicaments, des instruments médicaux et d'autres produits de santé, contribuant ainsi à renforcer l'écosystème canadien des sciences de la vie et à améliorer l'accès des Canadiennes et Canadiens à des traitements innovants.

Ces initiatives contribuent à la mise en place d'un système réglementaire plus moderne et plus efficace, qui favorise un accès plus rapide et élargi aux médicaments pour la population canadienne, sans compromettre les normes élevées du Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à avoir accès en temps opportun à des médicaments et à des instruments médicaux sûrs et efficaces, sans retards inutiles. Santé Canada modernise son processus d'évaluation des produits en vue de leur autorisation de mise en marché au Canada et réduit les redondances. Ensemble, ces mesures contribueront à garantir un accès rapide à des médicaments et à des traitements sûrs et efficaces lorsque les Canadiennes et les Canadiens en auront besoin. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« L'arrêté ministériel sur le recours constitue une étape importante dans la modernisation du processus d'homologation des médicaments au Canada, la réduction des redondances réglementaires et la recherche d'un accès plus rapide aux traitements nécessaires. Cela revêt une importance particulière en pédiatrie, où la faible taille des populations de patients et les incitations commerciales limitées retardent souvent le développement et l'homologation de traitements spécifiquement destinés aux enfants. »

Emily Gruenwoldt, présidente-directrice générale de Santé des enfants Canada et directrice générale des Directeurs de pédiatrie du Canada

« Dans le contexte commercial actuel, où l'attractivité du Canada en tant que destination de lancement est soumise à une pression croissante, la mise en œuvre rapide et efficace de l'arrêté sur le recours revêt une importance particulière. Sa mise en œuvre représente une occasion majeure de renforcer la collaboration réglementaire et de s'aligner sur nos homologues internationaux. »

Dre Bettina Hamelin, présidente-directrice générale de Médicaments novateurs Canada

Faits en bref

Santé Canada sollicite les commentaires des parties prenantes sur des lignes directrices provisoires, qui décrivent les exigences réglementaires de l'arrêté ministériel sur le recours ainsi que la procédure à suivre pour déposer une présentation devant faire l'objet d'un examen au moyen de cet outil. Cette consultation est ouverte du 15 juillet au 12 septembre 2026.

Par ailleurs, une consultation sur l'approche proposée par Santé Canada visant à accorder la priorité à certaines présentations de médicaments génériques impliquant une fabrication nationale est également ouverte du 15 juillet au 12 septembre 2026.

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SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts: Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]