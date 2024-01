TORONTO, le 3 janv. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) prend des mesures pour promouvoir des pratiques raisonnables dans le domaine des prêts commerciaux de caisses pour assurer la protection de leurs sociétaires.

L'ARSF a préparé une ligne directrice sur les prêts commerciaux qui énonce des résultats que les caisses doivent réaliser afin de gérer et d'atténuer les risques associés aux prêts commerciaux.

« Sans gestion efficace des risques, les prêts commerciaux peuvent causer d'importantes pertes financières et menacer les dépôts des sociétaires, explique Mehrdad Rastan, vice-président directeur, surveillance prudentielle des caisses et du secteur de l'assurance, de l'ARSF. Notre ligne directrice proposée présente des principes et des résultats destinés à aider les caisses à gérer prudemment leurs prêts commerciaux et les risques qui y sont liés pour assurer la protection de leurs sociétaires. »

La ligne directrice décrit les responsabilités du conseil et de la haute direction d'une caisse, à savoir :

Élaborer et maintenir des politiques, normes et procédures en matière de prêts commerciaux;

Gérer et protéger les systèmes et la technologie nécessaires pour les activités liées aux prêts commerciaux;

Gérer et atténuer efficacement les risques associés.

L'ARSF organise une consultation sur cette ligne directrice pendant 60 jours et invite tous les acteurs du secteur à lui présenter leurs commentaires jusqu'au 1 mars, 2024.

