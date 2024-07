MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - De plus en plus, la population québécoise économise sur ses factures d'énergie et réduit la pollution en réalisant des rénovations écoénergétiques dans les maisons et les bâtiments du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé des investissements de 563 000 dollars pour Partenariat Climat Montréal et BOMA Québec, dans le cadre de la nouvelle Stratégie canadienne pour les bâtiments verts.

À l'heure où les Canadiens et Canadiennes ressentent le coût élevé de la vie, la toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à les aider à réduire leurs factures d'énergie. Il s'agit du plan du gouvernement du Canada visant à réduire le coût de la vie pour la population canadienne, à lutter contre les changements climatiques et à créer de bons emplois dans l'ensemble du pays. La Stratégie vise à accélérer la rénovation des bâtiments existants, à s'assurer que nous construisons dès le départ des bâtiments efficaces sur le plan énergétique, résistants aux changements climatiques en plus d'être abordables, et à saisir les débouchés économiques associés à des matériaux et technologies de construction plus efficaces et à plus faible teneur en carbone. Elle introduit le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes, doté de 800 millions de dollars, afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à revenu faible ou moyen, y compris les locataires, en leur permettant de rénover leurs logements gratuitement. Elle comprend également un engagement à éliminer progressivement le chauffage au mazout dans les nouvelles constructions au cours des prochaines années.

Pour faire avancer les projets d'efficacité énergétique dans tout le pays, le ministre Guilbeault a annoncé :

200 000 dollars pour le Partenariat Climat Montréal qui, avec le soutien du Fonds Climat du Grand Montréal et de la Ville de Montréal, met au point un outil numérique gratuit, facile d'accès et simple d'utilisation pour aider les Montréalais et Montréalaises à choisir les meilleures solutions pour remplacer les équipements de chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles. Cet outil est actuellement développé par Dunsky Énergie + Climat, l'École de technologie supérieure et l'Université Concordia, avec le soutien d'Hydro-Québec et d'Énergir, sous la coordination de Vivre en Ville.

363 000 dollars pour BOMA Québec pour un projet pilote visant à initier les propriétaires et gestionnaires d'immeubles commerciaux, institutionnels et multirésidentiels à la plateforme ENERGY STAR Portfolio Manager (ESPM) dans le but de suivre et de réduire la consommation d'énergie dans les immeubles un peu partout au Québec. Plus de 300 bâtiments dans près de 50 municipalités participent déjà au projet et utilisent la plateforme ESPM pour recueillir des données. Le projet pilote s'inscrit dans le cadre du Défi énergie en immobilier de BOMA qui, depuis son lancement en 2018, a contribué à une réduction de plus de 17 p. 100 de la consommation d'énergie chez les participants, ce qui équivaut à la consommation annuelle de près de 9 000 maisons.

Ces programmes s'appuient sur le succès que le gouvernement du Canada a connu jusqu'à présent en permettant à un plus grand nombre de personnes au Québec de passer à des systèmes énergétiques domestiques plus propres et plus abordables. Au Québec, 55 140 ménages ont déjà bénéficié de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes afin d'installer des thermopompes, des fenêtres et des portes à haut rendement énergétique, ainsi que de l'isolant. En outre, 37 260 personnes au Québec ont installé des thermopompes grâce à des programmes fédéraux, notamment le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe. L'impact de cet élan est particulièrement important pour les ménages qui se chauffent entièrement au mazout, car ils pourraient économiser de 1 500 à 4 500 dollars par année sur leurs factures d'énergie domestique en passant à une thermopompe électrique pour climat froid.

Alors que le Canada construit des communautés plus fortes avec plus de logements à des prix abordables, la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts veillera à ce que nous le fassions d'une manière qui réduise les factures d'énergie, améliore la création d'emplois bien rémunérés pour les communautés canadiennes et rende nos maisons et nos bâtiments plus confortables, plus efficaces et plus résistants.

Citations

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiens et les Canadiennes. En cette période où nous sommes confrontés à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, ce plan répond aux besoins actuels de la population et fournit les mesures dont elle a besoin, au rythme et à l'échelle demandés. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à faire économiser de l'argent aux Canadiens et aux Canadiennes, à créer des emplois et à saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Alors que nous travaillons pour mettre fin à la crise du logement au Canada, nous devons veiller à la durabilité des bâtiments neufs et existants, en les rendant plus écoénergétiques et plus résistants aux répercussions des changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer ce plan qui aidera grandement à atteindre ces objectifs dans tout le pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à construire davantage de maisons et de bâtiments écoénergétiques et abordables. Diminuer le gaspillage d'énergie provenant du chauffage et de la climatisation de nos édifices est une solution gagnante qui permet de réduire à la fois les factures d'énergie et la pollution nocive qui pénètre dans l'atmosphère. Au Québec et un peu partout au Canada, nous voyons déjà un tournant en faveur de l'adoption de thermopompes par les ménages et de solutions en matière d'énergie propre pour les grands bâtiments commerciaux et industriels. C'est en collaborant étroitement avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les entreprises et les citoyens que nous pourrons maintenir ce progrès au cours des prochaines années et réduire considérablement les émissions provenant du secteur des bâtiments. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement prend des mesures ambitieuses pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert. En adoptant une stratégie d'achat de produits propres et en l'appliquant à un portefeuille immobilier comptant plus de 34 000 bâtiments à l'échelle du pays, nous maximisons l'efficacité énergétique et réduisons au minimum les impacts environnementaux des matériaux de construction et de la conception. Par ces efforts, nous sommes au premier plan de la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada et ministre responsable du Centre pour un gouvernement vert

« La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts a un grand mérite : elle tente de s'attaquer à la fois à la crise climatique et à la crise de l'habitation. C'est cette nécessité que nous défendons depuis toujours à Vivre en Ville, et que nous avons notamment continué à défendre dans le cadre du Groupe de travail pour l'habitation et le climat. Nous allons continuer de contribuer aux solutions dans le cadre du projet annoncé aujourd'hui, dont nous assurons la coordination pour le Partenariat Climat Montréal. Cet accompagnement vise à outiller les propriétaires de petits bâtiments résidentiels et commerciaux, non assujettis à la réglementation et ayant moins les moyens de s'entourer d'experts pour identifier les meilleures options pour décarboner leurs systèmes de chauffage. »

- Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

« L'outil d'aide à la décarbonation pour les propriétaires de petits bâtiments est le fruit d'un travail de concertation intensif de plusieurs mois, mené par les membres du groupe de travail Bâtiment du Partenariat Climat Montréal. Ensemble, ils ont développé une solution collective et concrète pour accélérer la réduction des émissions de GES des bâtiments montréalais. Cet outil permettra aux Montréalais et Montréalaises de prendre des décisions éclairées pour remplacer leur système de chauffage, ce qui leur permettra non seulement de décarboner leur bâtiment mais aussi de faire des économies significatives. Dans cette optique, le soutien du gouvernement fédéral à ce projet prend tout son sens, renforçant l'expertise des acteurs de terrain qui travaillent sans relâche pour accélérer la transition socio-écologique et rendre celle-ci accessible et avantageuse pour toutes et tous. »

- Allison Reynaud, co-directrice partenariats et développement du Partenariat Climat Montréal

« La subvention a permis à BOMA Québec d'initier les propriétaires et gestionnaires d'immeubles commerciaux, institutionnels et multirésidentiels à utiliser la plateforme ESPM. Elle a été significative dans la compilation des résultats du Défi énergie en immobilier puisque plus de 300 immeubles au Québec y participent annuellement. »

- Antoine Gérin-Roze, directeur de programmes à BOMA Québec et responsable du Défi énergie en immobilier

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, totalisant 903,5 millions de dollars, est financée dans le cadre du budget de 2024 et est mentionnée dans le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Elle complète la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui établit un cadre pour réduire le risque de catastrophes liées au climat, améliorer les résultats sur la santé, protéger la nature et la biodiversité, bâtir et maintenir une infrastructure résiliente au climat et soutenir une économie et des travailleurs solides. Des initiatives fédérales nouvelles et en cours commencent déjà à mettre en pratique la vision de la stratégie.

Le secteur des bâtiments occupe la troisième place parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Canada. La quasi-totalité des émissions des bâtiments, c'est-à-dire plus de 96 p. 100, provient de l'équipement de chauffage des locaux et de l'eau. Des changements importants visant à améliorer la situation sont en cours dans le secteur des bâtiments. Ces changements pourraient créer des centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens et les Canadiennes à réduire leurs factures d'énergie.

La modernisation des bâtiments existants, la construction de bâtiments écologiques dès le départ et le recours à des solutions de rechange à l'équipement de chauffage alimenté par des combustibles fossiles, comme les thermopompes électriques, aideront le Canada à respecter son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il est également nécessaire de construire plus solidement afin que les collectivités soient mieux équipées pour résister aux effets des changements climatiques.

Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, réduire les factures d'énergie et accroître l'offre de logements écoénergétiques et résilients au Canada, il faut accélérer la modernisation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies.

Le Conseil du bâtiment durable du Canada estime que des mesures ambitieuses en matière de bâtiments pourraient créer jusqu'à 1,5 million d'emplois et injecter 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne d'ici 2030.

Les ménages canadiens dépensent en moyenne 2 200 dollars par année pour l'énergie d'usage domestique, et ces coûts sont beaucoup plus élevés dans les maisons chauffées au mazout et dans les vieilles maisons mal isolées ou ayant un mauvais système de ventilation et de chauffage ou de refroidissement.

Le gouvernement du Canada s'est également engagé à prendre des mesures pour éliminer progressivement l'installation de systèmes de chauffage au mazout coûteux et polluants dans les nouvelles constructions, dès 2028. Au Québec, environ 465 200 foyers utilisent le mazout, parfois en combinaison avec des systèmes de chauffage électrique ou d'autres formes de chauffage domestique.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est un engagement pris dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030, une approche sectorielle qui permettra au Canada de respecter sa cible climatique visant à réduire ses émissions d'au moins 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à jeter les bases nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En date du 8 juin 2024, les rénovations réalisées dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes permettent à elles seules d'éliminer plus de 306 540 tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 94 000 véhicules alimentés par des combustibles fossiles.

Liens connexes

