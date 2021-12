OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Hier, durant la réunion des directeurs de la Canadian Cattlemen's Association, à Ottawa, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de près de 200 000 $ en appui au programme Verified Beef Production Plus et à la vérification à distance.

Le programme Verified Beef Production Plus est un programme de certification volontaire administré par la CCA qui certifie que les fermes d'élevage de bovins de boucherie répondent aux normes élevées en matière de salubrité alimentaire, de soins aux animaux et d'intendance environnementale.

Le financement annoncé hier sera octroyé à un portail Web et à une application de vérification à distance qui facilitera l'accès au programme Verified Beef Production Plus pour les producteurs de bovins. Le financement annoncé hier porte à 1,9 million de dollars l'investissement total du gouvernement du Canada dans le programme Verified Beef Production Plus et son volet environnemental, le Cadre sur le bœuf durable certifié.

Comme plus de 1,6 million de bovins sont assujettis à la gestion des activités certifiées du programme Verified Beef Production Plus au Canada, ce financement aidera à accroître le nombre d'éleveurs de bovins qui répondent à la demande des marchés en matière de bœuf élevé de manière durable. Les producteurs et les transformateurs de bétail du Canada ont établi une solide réputation de fournisseurs de bœuf de haute qualité, sain et savoureux. Alors que les consommateurs du Canada et des quatre coins du monde recherchent de plus en plus dans les allées des épiceries des aliments produits de manière durable et en assurant le bien-être des animaux, sans cruauté, il est plus important que jamais de faire mieux connaître l'engagement de l'industrie du bœuf envers les pratiques de soins aux animaux, de biosécurité et d'intendance de l'environnement.

« Les producteurs de bovins prennent soin de leurs animaux et de notre environnement. L'industrie canadienne du bœuf, grâce au leadership de la Canadian Cattlemen's Association et à son programme Verified Beef Production Plus, redouble d'efforts afin de satisfaire à la demande des consommateurs pour de la viande produite selon les plus hauts critères en matière de salubrité, de soins des animaux et de gestion environnementale. Cet investissement aidera à donner accès à ce programme indispensable à un plus grand nombre des productrices et les producteurs et à renforcer leurs relations avec les consommateurs.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le programme Verified Beef Production Plus est l'un des outils que les producteurs de bœuf peuvent utiliser pour s'assurer qu'ils ont la confiance des consommateurs et pour aider notre industrie à atteindre les objectifs ambitieux des stratégies nationales, ce qui nous aidera à répondre à la demande de bœuf à long terme. Augmenter l'efficacité de l'infrastructure et du processus de certification permet au programme de maintenir un coût raisonnable pour les producteurs, mais qui offre tout de même des possibilités de marché. »

- Bob Lowe, président, Canadian Cattlemen's Association

« Le programme Verified Beef Production Plus est encouragé par l'annonce de l'investissement du gouvernement fédéral qui permet à notre organisation de satisfaire aux besoins des consommateurs et des intervenants en établissant et en maintenant un système de formation et de certification robuste et rigoureux, qui est efficace et accessible pour l'ensemble des producteurs de bœuf canadiens. Grâce à cet investissement, le programme Verified Beef Production Plus peut créer et valider les outils de vérification et de formation qui serviront à faire avancer l'industrie du bœuf. »

- Cecilie Fleming, présidente du comité de gestion du programme Verified Beef Production Plus

Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Le financement annoncé hier s'inscrit dans le volet Associations nationales de l'industrie du programme fédéral Agri-assurance dans le cadre du PCA. Ce programme aide l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils permettant d'étayer des allégations pertinentes sur la qualité, la santé et la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

La CCA, établie en 1932, est une association nationale sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes qui défend les intérêts des 60 000 fermes d'élevage de bovins du Canada . Cette association exerce le leadership pour le compte de l'industrie canadienne de l'élevage bovin, notamment en contribuant à son essor, ainsi qu'à l'adaptation aux nouvelles idées et technologies.

une association nationale sans but lucratif constituée en vertu de la qui défend les intérêts des 60 000 fermes d'élevage de bovins du . Cette association exerce le leadership pour le compte de l'industrie canadienne de l'élevage bovin, notamment en contribuant à son essor, ainsi qu'à l'adaptation aux nouvelles idées et technologies. L'industrie canadienne du bœuf émet deux fois moins de gaz à effet de serre par kilogramme de production que la moyenne mondiale. À l'instar du Canada , des États-Unis et de l'Union européenne, la CCA a signé l'engagement mondial sur le méthane, afin de réduire les émissions de méthane d'au moins 30 pour cent par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

, des États-Unis et de l'Union européenne, la CCA a signé l'engagement mondial sur le méthane, afin de réduire les émissions de méthane d'au moins 30 pour cent par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Verified Beef Production Plus est un programme volontaire, orienté vers le marché, géré par les producteurs et tourné vers l'avenir qui permet à l'industrie canadienne du bœuf de prévoir la demande croissante envers les systèmes de production de bœuf tout au long de la chaîne de valeur du bœuf canadien et d'y répondre.

Le Cadre sur le bœuf durable certifié, fournit un outil visant à certifier les exploitations agricoles, les ranchs et les installations de transformation en fonction des normes de durabilité, aide les entreprises de vente au détail et de services alimentaires à respecter leurs engagements en matière d'approvisionnement durable, et communique aux consommateurs des messages liés à la durabilité par l'entremise d'étiquettes et d'allégations relatives à la commercialisation favorisant l'achat de bœuf d'exploitations certifiées.

La production de bœuf contribue pour environ 21,8 milliards de dollars au PIB du Canada (moyennes des données fournies par Statistique Canada et Canfax de 2018 à 2020).

(moyennes des données fournies par Statistique Canada et Canfax de 2018 à 2020). En 2020, le Canada a exporté 425 millions de kilogrammes de bœuf d'une valeur de 3,26 milliards de dollars dans les marchés internationaux.

