OTTAWA, ON, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de 380 000 $ dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation à l'intention de quatre transformateurs alimentaires locaux situés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec.

Le premier investissement, de l'ordre de 236 000 $, sera accordé à l'entreprise Serres Toundra inc., un établissement de production de concombres situé à Saint-Félicien, pour qu'elle achète de l'équipement de protection individuel (EPI), dont une caméra thermique pour prendre la température et un système de désinfection centralisé pour son entrepôt et ses postes d'hygiène.

Les trois autres investissements accordés par l'intermédiaire du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) profiteront à des transformateurs à Alma, notamment :

42 000 $ pour Boucherie Charcuterie Perron inc.;

11 000 $ pour Charcuterie L. Fortin ltée;

86 000 $ pour Nutrinor coopérative.

Ce financement aidera ces transformateurs québécois à acheter de l'équipement de protection individuel (EPI), à adapter les systèmes de ventilation et à réorganiser les entrepôts de façon à assurer la distanciation physique des employés.

Le gouvernement du Canada continuera de protéger la santé et d'assurer la sécurité de tous les Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris ceux du secteur de la transformation alimentaire qui travaillent fort pour nous fournir des aliments de qualité supérieure.

Citations

« Notre gouvernement comprend les difficultés auxquelles les transformateurs d'aliments canadiens doivent faire face au quotidien depuis le début de la pandémie. Nous avons pour priorité de veiller à ce qu'ils aient l'aide dont ils ont besoin pour assurer la santé et la sécurité de leurs travailleurs. Grâce à des investissements comme ceux-ci, nous veillons à ce que les mesures appropriées soient prises pour protéger leurs employés et limiter la propagation du virus, tout en maintenant une solide chaîne d'approvisionnement alimentaire et des communautés rurales dynamiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l' Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce à l'appui du gouvernement fédéral, Serres Toundra sera en mesure de bonifier son protocole lié aux mesures sanitaires qui est déjà l'un des plus rigoureux de l'industrie. »

- Éric Dubé, président-directeur général, Serres Toundra

« Le CTAQ est très fier d'avoir contribué à l'exercice et d'avoir répondu rapidement et efficacement aux demandes des entreprises. Les entreprises de transformation alimentaires avaient besoin d'une aide financière afin d'appliquer les mesures sanitaires et protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles.»

- Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Les faits en bref

Le Fonds d'urgence pour la transformation de 77,5 millions de dollars aide les transformateurs alimentaires à mettre en œuvre des mesures pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs et de leur famille contre les effets de la pandémie de COVID-19. Le Fonds appuie également la mise à niveau des installations et aide à renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada .

. Serres Toundra inc., entreprise située à Saint-Félicien qui compte plus de 100 employés, est le plus grand producteur de concombres au Québec.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a pour mission d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres et de les appuyer pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a pour mission d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres et de les appuyer pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec. Cette annonce s'appuie sur les mesures que nous avons présentées pour préserver la forte main-d'œuvre agricole du Canada , notamment :

, notamment : les exemptions accordées à tous les travailleurs migrants en ce qui concerne les voyages, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs de l'industrie du poisson et des fruits de mer;



le financement de 50 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires (PAIOTET) afin de protéger la santé et d'assurer la sécurité des travailleurs migrants dans les secteurs de l'agriculture, des pêches et de la production alimentaire en aidant les industries du secteur de la transformation à assumer les coûts additionnels associés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée aux travailleurs migrants à leur entrée au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page sur Facebook :AgricultureCanadienne

Contexte

Fonds d'urgence pour la transformation

Le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT) est un investissement fédéral unique pouvant atteindre 77,5 millions de dollars qui vise à aider les entreprises à mettre en œuvre des changements pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs et de leur famille contre les effets de la pandémie de COVID-19.

Le Fonds d'urgence pour la transformation vise à appuyer les projets qui aident les entreprises à répondre aux besoins urgents en matière de santé et de sécurité des travailleurs des industries du secteur agroalimentaire qui sont touchées par la pandémie de COVID-19.

Projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du Fonds

Serres Toundra inc. - Saint-Félicien (Québec) - 236 000 $

Cet investissement aidera à acheter de l'équipement de protection individuel (EPI), dont une caméra thermique pour prendre la température et un système de désinfection centralisé pour votre entrepôt et vos postes d'hygiène.

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), au Québec - 145 500 $

42 000 $ pour Boucherie Charcuterie Perron inc., Alma (Québec);

17 500 $ pour Charcuterie L. Fortin ltée, Alma (Québec);

86 000 $ pour Nutrinor coopérative, Alma (Québec).

Ce financement aidera ces transformateurs québécois à acheter de l'équipement de protection individuel (EPI), à adapter les systèmes de ventilation et à réorganiser les entrepôts de façon à assurer la distanciation physique des employés.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agricu lture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326;Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca