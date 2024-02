NEW GLASGOW, NS, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements, à des prix que les gens peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada ainsi que les villes de New Glasgow, Pictou et Westville ont annoncé une entente visant à accélérer la construction d'un total combiné de plus de 190 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 2 100 logements d'ici dix ans.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira près de 5,6 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement.

La Ville de New Glasgow recevra près de 3,3 millions de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit sept initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le plan d'action de New Glasgow permettra d'établir un plan communautaire intégré qui mettra l'accent sur les besoins futurs en matière d'approvisionnement en eau de la Ville compte tenu des risques liés aux changements climatiques. Il assurera aussi l'efficacité du processus d'approbation des projets d'aménagement en mettant en œuvre un système de délivrance de permis en ligne. New Glasgow encouragera l'augmentation du nombre de logements abordables par l'exploration de nouvelles solutions de logement abordable créatives, comme la conversion d'immeubles inoccupés. Le plan d'action de la Ville de New Glasgow permettra aussi de tirer parti des infrastructures existantes et favorisera l'aménagement de terrains vacants. Il aura comme objectifs l'acquisition de terrains et la conclusion de partenariats pour le réaménagement de terrains contaminés.

Pictou recevra plus de 775 000 $ pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit sept initiatives locales qui lui permettront de répondre aux divers besoins de sa collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le plan d'action de Pictou comprend des modifications aux règlements de zonage pour accroître la densité résidentielle. Il permettra la construction d'un plus grand nombre de duplex et favorisera l'aménagement de micromaisons ou de maisons modulaires sur des terrains de petite taille. La Ville établira un plan intégré de durabilité communautaire qui sera axé sur ses besoins futurs en approvisionnement en eau. Elle accélérera aussi le processus d'approbation des projets d'aménagement en réduisant la nécessité de tenir des audiences publiques ou d'obtenir le soutien du conseil.

Westville recevra plus de 1,5 million de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit sept initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le plan d'action de Westville comprend des changements de zonage pour permettre une densité accrue de plein droit. De plus, il prévoit des modifications aux règlements sur l'utilisation des terres pour autoriser l'aménagement de micromaisons sur des terrains de petite taille. La Ville prolongera aussi les infrastructures existantes afin de préparer un site pour l'aménagement de logements modulaires, de trouver et d'aménager une nouvelle source d'eau qui facilitera d'autres aménagements de logements et d'effectuer des travaux de réaménagement de terrains contaminés destinés à appuyer ce futur aménagement.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 600 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada d'ici dix ans. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à construire plus de 190 logements à New Glasgow, à Westville et à Pictou au cours des trois prochaines années, et plus de 2 100 logements d'ici dix ans. La collaboration entre tous les ordres de gouvernement est essentielle pour les collectivités rurales comme celles-ci. Elle permet de contribuer à ce qu'un plus grand nombre de logements soient construits pour la population canadienne, à des prix que les gens peuvent payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville de New Glasgow demeure le centre de services régional du Nord de la Nouvelle-Écosse. Le récent rapport d'évaluation des besoins en matière de logement à New Glasgow laisse entrevoir une croissance. C'est pourquoi nous devons moderniser nos processus municipaux et travailler avec les promoteurs de logements en vue de créer des possibilités de croissance pour le marché du logement. Cet essor est nécessaire pour répondre à la gamme complète de besoins en matière de logement. Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, New Glasgow sera en meilleure position pour offrir ce soutien. On facilitera alors la croissance du marché de l'habitation dont nous avons besoin. Nous visons à fournir à notre population l'aide et les services nécessaires pour répondre aux besoins en matière de logement. De nombreuses personnes à New Glasgow ressentent les pressions liées au coût de la vie. Collaborer avec des organismes qui offrent des solutions de logement abordables et de prix inférieurs aux prix du marché est au cœur de cette initiative. La Ville offre déjà aux propriétaires-occupants un soutien financier pour les rénovations écoénergétiques non polluantes de propriétés évaluées. » - Nancy Dicks, mairesse de New Glasgow

« La Ville de Pictou est heureuse d'être la bénéficiaire de ce financement nécessaire pour éliminer les obstacles à la croissance du logement communautaire. De nombreux ensembles résidentiels proposés iront maintenant de l'avant et les ménages résidents bénéficieront d'infrastructures fiables et de la promotion de l'accessibilité dans la ville. » - Jim Ryan, maire de Pictou

« Westville est extrêmement heureuse de recevoir ce financement dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. La Ville de Westville dispose de terrains excédentaires pouvant servir à l'aménagement d'ensembles résidentiels. Ce financement facilitera la collaboration avec des promoteurs du secteur privé et des groupes de logement sans but lucratif pour y construire des logements. Cet apport contribuera à atténuer la crise du logement qui touche une grande partie de la province et du pays. Westville est reconnaissante de l'important investissement que le gouvernement fédéral fait dans la ville, pour sa population et l'avenir de la collectivité. » - Lennie White, maire de Westville

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Nancy Dicks , mairesse de New Glasgow , Jim Ryan , maire de Pictou , et Lennie White , maire de Westville.

, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, , mairesse de , , maire de , et , maire de Westville. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada (SNL). Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL). Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

