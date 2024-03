TECUMSEH, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour la communauté étudiante, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Tecumseh ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de 137 logements au cours des trois prochaines années. Tecumseh estime que ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 5 850 logements au cours d'ici dix ans.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira près de 4,4 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Le plan d'action de Tecumseh prévoit neuf initiatives locales, notamment l'élimination des obstacles à la construction résidentielle au moyen d'un examen complet des règlements de zonage, une réduction des droits d'aménagement et l'accélération du traitement des demandes de permis concernant les logements de densité moyenne, les duplex et les logements collectifs, comme les maisons en rangée et les multiplex. L'administration municipale examinera et priorisera le zonage préliminaire afin d'autoriser jusqu'à quatre logements de plein droit dans tous les quartiers résidentiels de faible densité, mettre en œuvre un nouveau système de traitement électronique pour toutes les demandes liées à la planification, et de revoir les exigences minimales en matière de stationnement pour les nouveaux aménagements.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 670 665 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec Tecumseh. En réduisant les droits d'aménagement, en accélérant les demandes de permis et en autorisant la construction de quatre logements de plein droit, la ville veillera à ce que Tecumseh dispose d'un plus grand nombre de logements du type de ceux dont nous avons besoin pour faire face à la crise du logement. Nous continuerons à travailler avec les villes, les maires, les partenaires autochtones et tous les niveaux de gouvernement afin de construire davantage de logements pour les Canadiens, à des prix abordables. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Après avoir mis en place l'usine de batteries historique et créé 2 500 emplois, nous constatons que la région de Windsor-Essex est en croissance et que nous avons besoin de plus de logements pour les familles de travailleurs, les personnes âgées et les jeunes. Notre gouvernement est fier de l'investissement dans l'usine de batteries et, aujourd'hui, nous sommes fiers de nous associer au maire Gary McNamara et à la Ville de Tecumseh pour nous assurer de construire des logements que les familles de travailleurs, les personnes âgées et les jeunes peuvent se payer ici, dans notre collectivité, et bien sûr, partout au Canada. Ce financement de près de 4,4 millions de dollars dans le logement à Tecumseh accélérera l'aménagement de logements sûrs et abordables. On pourra ainsi répondre aux besoins les plus criants dans notre ville en croissance rapide. » - Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor--Tecumseh

« Tecumseh est ravie de recevoir du financement du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), une initiative essentielle visant à dynamiser nos efforts pour construire des logements plus rapidement et offrir à la population de Tecumseh les espaces nécessaires pour vivre, grandir et se sentir chez soi. Le financement du FACL nous permettra de mettre en œuvre notre Plan d'action en matière de logement et d'amorcer une conversation avec la collectivité sur l'avenir du logement à Tecumseh. Nous reconnaissons la valeur d'un domicile et nous voulons créer des quartiers dynamiques pour les gens à toutes les étapes de leur vie. » - Gary McNamara, maire de la ville de Tecumseh

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor -- Tecumseh , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Gary McNamara, maire de Tecumseh .

-- , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Gary McNamara, maire de . Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada (SNL), un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL), un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

