RICHMOND HILL, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements dans leurs collectivités. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous ferons construire un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Richmond Hill ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de plus de 780 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de plus de 41 500 logements au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 31 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement. Elle encouragera la densification et l'augmentation du nombre de logements abordables à Richmond Hill en facilitant la construction de logements du chaînon manquant et de logements accessoires. L'entente fournira également des incitatifs à la création de logements abordables. Le plan d'action de Richmond Hill aidera aussi à simplifier l'aménagement en réduisant les obstacles, en accélérant la mise en place d'infrastructures clés et en changeant les règlements de zonage afin de permettre la construction d'immeubles de quatre logements ou moins dans les zones résidentielles où les logements accessoires sont permis. On soutiendra également l'aménagement axé sur le transport en commun et permettra l'accroissement de la densité autour des stations de transport en commun.

Le FACL aide à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements dans les villages, les villes et les communautés autochtones partout au Canada. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'obtention des résultats. Les administrations locales sont encouragées à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, qui pourraient comprendre l'accélération des délais d'exécution des projets, l'autorisation d'une densité de logements accrue et la promotion de l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones, afin de continuer à construire plus de logements plus rapidement pour la population canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la création de plus de 780 logements au cours des trois prochaines années et de plus de 41 500 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus de logements créeront beaucoup de nouvelles possibilités de croissance à Richmond Hill. Les logements sûrs et abordables aident les gens à atteindre leurs buts, qu'il s'agisse de fonder une famille en santé, de poursuivre des études, de trouver un emploi ou de saisir d'autres occasions. Je suis fier d'être témoin d'investissements transformateurs à Richmond Hill, grâce à la collaboration étroite entre notre gouvernement et les municipalités. Ensemble, nous éliminons les obstacles et construisons plus de logements à Richmond Hill et dans tout le Canada. » - Majid Jowhari, député fédéral de Richmond Hill

« Grâce à l'innovation et aux partenariats avec les administrations locales, nous pouvons construire les logements dont nous avons besoin dans nos villes et villages et créer des collectivités abordables, inclusives et diversifiées. C'est exactement ce que permet notre partenariat avec Richmond dans le cadre du Fonds pour l'accélération de la construction de logements. « Nous continuerons de travailler pour rendre la vie plus abordable et créer des collectivités fortes et plus prospères ici, dans Aurora-Oak Ridges - Richmond hill, et partout dans notre grand pays. » - Leah Taylor Roy, députée fédérale d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill

« Je suis ravi que Richmond Hill reçoive 31 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements, ce qui contribuera à créer davantage de logements abordables dans notre ville. Nous remercions le gouvernement fédéral pour cet investissement, qui contribuera à encourager et à inciter les constructeurs à créer des logements abordables pour les personnes qui travaillent à Richmond Hill, les personnes âgées qui souhaitent déménager dans un logement plus petit et les familles multigénérationnelles qui veulent vivre à proximité les unes des autres dans notre collectivité. Il ne s'agit que d'une étape vers la résolution de la crise du logement, mais c'est une étape importante. Nous continuerons à travailler avec les autres ordres de gouvernement pour offrir davantage de logements abordables aux personnes qui veulent faire de Richmond Hill leur chez-soi. » - David West, maire de la ville de Richmond Hill

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, aux côtés de Majid Jowhari, député fédéral de Richmond Hill , de Leah Taylor Roy , députée fédérale de Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill , et de David West , maire de la Ville de Richmond Hill .

, de , députée fédérale de , et de , maire de la . Grâce à son plan d'action au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements, la Ville de Richmond Hill soutiendra la densification et l'augmentation du nombre de logements abordables en favorisant la création de logements du chaînon manquant et de logements accessoires ainsi que l'aménagement axé sur le transport en commun.

soutiendra la densification et l'augmentation du nombre de logements abordables en favorisant la création de logements du chaînon manquant et de logements accessoires ainsi que l'aménagement axé sur le transport en commun. Parmi les autres initiatives, la Ville de Richmond Hill permettra le zonage de plein droit qui encouragera l'augmentation du nombre d'ensembles résidentiels, notamment des immeubles de 4 logements ou moins là où les logements accessoires sont permis. Il sera également permis de construire des immeubles résidentiels d'une hauteur maximale de 4 étages autour des principales stations de transport en commun, d'accélérer la construction d'infrastructures liées au logement et de consentir des incitatifs pour le logement abordable.

permettra le zonage de plein droit qui encouragera l'augmentation du nombre d'ensembles résidentiels, notamment des immeubles de 4 logements ou moins là où les logements accessoires sont permis. Il sera également permis de construire des immeubles résidentiels d'une hauteur maximale de 4 étages autour des principales stations de transport en commun, d'accélérer la construction d'infrastructures liées au logement et de consentir des incitatifs pour le logement abordable. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Il fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés dans le cadre de la SNL.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Il fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés dans le cadre de la SNL. Depuis la création de la SNL , le gouvernement du Canada a engagé plus de 36,82 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 113 467 logements et la réparation de plus de 126 011 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

