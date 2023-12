MISSISSAUGA, ON, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous ferons construire un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Mississauga ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de plus de 3 000 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de plus de 35 200 logements au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira près de 113 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement. Le plan d'action de Mississauga prévoit huit initiatives locales qui permettent de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Les initiatives permettront :

d'appuyer des programmes pour le logement abordable;

d'élargir les autorisations pour simplifier la création de logements du chaînon manquant dans les quartiers résidentiels existants;

d'accélérer les délais de traitement des approbations;

de contribuer à une évaluation globale des terrains dans la ville afin de libérer une densité transformationnelle supplémentaire.

Le FACL aide à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Une mesure qui, selon les villes et les régions, se soldera par la création de plus de 250 000 logements autorisés dans les villages, les villes et les communautés autochtones partout au Canada. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'obtention des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Ces dernières pourraient comprendre l'accélération des délais d'exécution des projets d'ensembles résidentiels, l'autorisation d'une densité de logements accrue et la promotion de l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones, afin de continuer à construire plus de logements plus rapidement pour la population canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui permettra d'accélérer la construction de plus de 3 000 logements au cours des trois prochaines années et de plus de 35 200 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En construisant plus de logements abordables plus rapidement, notre gouvernement fait naître de nouvelles occasions de croissance à Mississauga. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les familles de Mississauga, car elle permettra de construire des milliers de logements que les membres de notre collectivité pourront se payer. Grâce à notre collaboration avec les municipalités, nous pouvons faire bâtir un plus grand nombre de logements plus rapidement partout au pays. » - L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise et députée fédérale de Mississauga--Streetsville

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable et notre Stratégie nationale sur le logement permet de construire un plus grand nombre de logements plus rapidement. Cet investissement soutiendra la création de collectivités saines et veillera à ce que les familles de Mississauga aient la possibilité de poursuivre leurs rêves et de créer un avenir meilleur. » - Charles Sousa, député fédéral de Mississauga--Lakeshore

« Un logement sain et fiable est un droit de la personne. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec la Ville de Mississauga pour construire des logements pour des familles, pour aider les personnes âgées qui ont dû quitter leur logement et pour offrir un refuge à des femmes et leurs enfants. Nous continuons de mettre l'accent sur l'accélération de la construction de 100 000 logements supplémentaires à l'échelle du pays. J'ai bien hâte de voir d'autres villes et villages se joindre à nous dans cet effort. » - L'honorable Omar Alghabra, député fédéral de Mississauga Centre

« Nous avons besoin de plus de logements, plus rapidement. Notre gouvernement prend donc les devants en travaillant directement avec des municipalités, comme Mississauga, qui veulent sérieusement relever ce défi. Le partenariat que nous avons annoncé aujourd'hui permettra à un plus grand nombre de gens de notre collectivité d'avoir accès à un chez-soi sûr et abordable où il fait bon vivre. » - Iqra Khalid, députée fédérale de Mississauga-Erin Mills

La seule manière de surmonter la crise du logement, c'est d'y faire face ensemble. Je suis fier de voir Mississauga et le gouvernement s'unir pour changer les choses dans notre collectivité en veillant à ce que des logements plus abordables soient construits rapidement. » - Iqwinder Gaheer, député fédéral de Mississauga-Malton

« Aujourd'hui est un grand jour pour Mississauga. Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, nous verrons bientôt davantage de possibilités de logements abordables s'offrir dans notre collectivité. Cet investissement réaffirme l'importance de la collaboration avec les administrations locales pour éliminer les obstacles à la construction des logements abordables dont nous avons besoin, et ce plus rapidement. » - Peter Foseca, député fédéral de Mississauga East-Cooksville

« Ce financement direct aidera les villes, comme Mississauga, qui sont en première ligne de la crise du logement à accélérer la construction de logements. Compte tenu de la sévérité et de la complexité de la crise, nous devons faire preuve d'audace, travailler rapidement et utiliser tous les outils à notre disposition. Nous devons donc aussi faire preuve d'innovation et construire la bonne combinaison de logements, y compris le chaînon manquant, dans nos quartiers. Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral de la confiance qu'il accorde à notre plan de logement et de son engagement à faire en sorte que tous ceux et celles qui veulent s'installer à Mississauga aient les moyens de le faire. » - Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise et députée fédérale de Mississauga -- Streetsville , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, par Charles Sousa , député fédéral de Mississauga --Lakeshore, L'honorable Omar Alghabra , député fédéral de Mississauga Centre, Iqra Khalid , députée fédérale de Mississauga-Erin Mills, Peter Foseca , député fédéral de Mississauga East-Cooksville, Iqwinder Gaheer, député fédéral de Mississauga - Malton , ainsi que par Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga .

Le plan d'action de la Ville de Mississauga met l'accent sur le soutien au logement abordable et comprend diverses initiatives à court et à long terme. Celles-ci tiennent compte de la demande croissante de logements dans la région et de la nécessité d'un changement transformationnel en matière de densité.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

