HAMILTON, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements dans leurs collectivités. En mettant davantage l’accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous ferons construire un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd’hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Hamilton ont annoncé une entente visant à accélérer la construction de plus de 2 600 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de plus de 9 000 logements dans la prochaine décennie.

L’entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 93,5 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Elle permettra les habitations à forte densité près du transport à commun rapide, y compris à proximité des stations futures du TLR de Hamilton, et l’aménagement des terrains et des friches industrielles appartenant à la Ville. La Ville de Hamilton s’est également engagée à élargir les autorisations de zonage de plein droit pour le logement, notamment la modification d’un règlement de zonage afin de permettre la construction de quatre logements sur un même lot. Ces initiatives amélioreront considérablement l’accès au logement à Hamilton.

Le FACL aide à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d’au moins 100 000 logements dans les villages, les villes et les communautés autochtones partout au Canada. Les administrations locales doivent présenter des plans d’action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l’obtention des résultats. Les administrations locales sont encouragées à voir grand et à faire preuve d’audace dans leurs approches, qui pourraient comprendre l’accélération des délais d’exécution des projets, l’autorisation d’une densité de logements accrue et la promotion de l’offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne – et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu’avec nos partenaires autochtones, afin de continuer à construire plus de logements plus rapidement pour la population canadienne.

Citations:

« L’annonce d’aujourd’hui aidera à accélérer la construction de plus de 2 600 logements autorisés au cours des trois prochaines années et de 9 000 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d’un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » – L’honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

« L’augmentation du nombre de logements ouvrira la porte à de nombreuses occasions de croissance dans notre ville ambitieuse. Un logement sûr et abordable est un catalyseur qui aide les gens à atteindre d’autres buts, comme élever des enfants en santé, poursuivre des études, trouver un emploi ou saisir d’autres occasions. Nous tâchons chaque jour d’investir dans la population afin qu’elle puisse atteindre son plein potentiel et concrétiser ses projets. » – L’honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest‒Ancaster‒Dundas

« Un logement sûr et fiable est un droit de la personne. C’est pourquoi nous avons travaillé avec la Ville de Hamilton pour construire des logements pour les familles, aider les aînés qui sont déplacés et offrir des maisons d’hébergement aux femmes et à leurs enfants. Nous demeurons concentrés sur l’accélération de la création de 100 000 logements supplémentaires partout au pays, et j’ai hâte de voir d’autres villes se joindre à nous dans le cadre de cet effort. » – Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Hamilton Mountain

« Le Fonds pour accélérer la construction de logements aidera les administrations locales à apporter des changements durables à notre système de logement afin que nous puissions améliorer et accroître l’offre de logements pour les années à venir. Grâce à l’innovation et aux partenariats avec les administrations locales, nous pouvons construire les logements dont nous avons besoin dans nos villes et villages. Nous pourrons ainsi créer des collectivités abordables, inclusives et diversifiées. Nous continuerons de travailler pour rendre la vie plus abordable et créer des collectivités plus fortes et plus prospères partout au pays. » – Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est–Stoney Creek

« Je veux que Hamilton soit un excellent endroit où vivre pour les personnes de tous les âges et de tous les niveaux de revenu. Pour que notre ville demeure abordable, nous devons offrir un éventail de nouvelles options de logement et adopter de nouvelles approches novatrices pour créer et préserver des logements. Le gouvernement fédéral est un partenaire essentiel de la Ville de Hamilton dans ce travail, et je le remercie de son investissement de 93,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. » – Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

Faits saillants:

L’annonce d’aujourd’hui a été faite par l’honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas, au nom de l’honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Hamilton Mountain, Chad Collins, député fédéral de Hamilton East-Stoney Creek, et Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton.

Dans le cadre du Housing Accelerator Zoning Reform Program, la Ville de Hamilton s’est engagée à mettre à jour le zonage résidentiel à l’échelle de la ville afin de réduire les obstacles à la construction de logements et d’élargir les autorisations de zonage de plein droit pour le logement.

Le financement fédéral au titre du FACL est assujetti aux conditions énoncées dans l’entente, y compris l’approbation des mesures de rezonage par le conseil municipal de Hamilton.

Voici d'autres initiatives de la Ville de Hamilton : Programme d’accélération des conversions en logements accessoires et en immeubles collectifs Programme de subvention pour les logements locatifs collectifs près du transport en commun rapide Programme d’acquisition et d’aliénation de terrains et de propriétés pour le logement Programmes incitatifs nouveaux et améliorés pour l’aménagement de logements Examen et études de planification pour les corridors de transport en commun rapide au-delà du TLR Soutien à l’aménagement de logements sur les friches industrielles assainies

: Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu’en 2026-2027. Il fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés dans le cadre de la SNL.

· Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a engagé plus de 36,82 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 113 467 logements et la réparation de plus de 126 011 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes qui sont en situation d’itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

