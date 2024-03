GIBSONS, BC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Gibsons ont annoncé une entente visant à accélérer l'autorisation de l'aménagement de 58 logements supplémentaires au cours des trois prochaines années. L'administration municipale estime que ce travail contribuera à stimuler la construction de 900 logements d'ici dix ans.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira 2,1 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Le plan d'action de la Ville de Gibsons prévoit cinq initiatives locales qui aident à offrir plus de logements dans la collectivité. On veut notamment créer des logements de densité moyenne et des immeubles collectifs, comme des maisons en rangée et des multiplex. La Ville réduira ou éliminera les exigences de stationnement hors rue pour les aménagements de logements, et déterminera les zones qui conviennent à l'augmentation de la densité. Elle créera également une stratégie pour aménager des terrains municipaux destinés aux logements abordables et locatifs.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« Nous sommes ravis et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec Gibsons. En soutenant la construction d'un plus grand nombre de logements dans la collectivité, comme des maisons en rangée et des multiplex, en déterminant les zones propices à l'augmentation de la densité et en créant une stratégie visant à aménager des terrains municipaux pour la construction de logements abordables et locatifs, la Ville veillera à ce que Gibsons dispose davantage du type de logements dont nous avons besoin pour lutter contre la crise du logement. Nous continuerons à travailler avec les villes, les partenaires autochtones, les maires et tous les niveaux de gouvernement afin de construire davantage de logements pour les Canadiens, à des prix abordables. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La crise du logement sur la Sunshine Coast exige une action urgente de la part de tous les ordres de gouvernement. Nous sommes fiers de travailler avec Gibsons pour stimuler la construction de 900 logements supplémentaires au cours de la prochaine décennie, notamment en permettant la construction d'un plus grand nombre de logements de chaînon manquant et locatifs qui répondent aux besoins spécifiques identifiés par la Ville de Gibsons. Des investissements de ce type aident à construire les communautés vivantes, dynamiques et inclusives que nous souhaitons. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« Le Fonds pour accélérer la construction de logements représente un pas en avant important pour Gibsons. Il nous permet d'amorcer une série d'initiatives visant à répondre efficacement à nos besoins en matière de logement. Nous remercions le gouvernement du Canada de cette importante contribution - l'une des plus importantes que notre ville ait reçues. Ensemble, nous façonnons un avenir plus inclusif pour que nos résidents actuels et potentiels vivent dans une collectivité dynamique. » - Silas White, maire de Gibsons

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Patrick Weiler , député fédéral de West Vancouver --Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Silas White , maire de Gibsons .

, député fédéral de --Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par , maire de . Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

