Aide-mémoire sur la gratuité scolaire et les contributions pouvant être exigées - Les nouvelles balises doivent être connues de tous!

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue la publication du document aide-mémoire par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et s'engage à le diffuser le plus largement possible aux parents de l'école publique québécoise.

Ce document se distingue par sa simplicité de compréhension et d'utilisation et sera un outil précieux pour tous les parents du Québec. Les balises n'ont jamais été aussi claires concernant la gratuité scolaire. L'aide-mémoire et d'autres documents pertinents peuvent être consultés sur le site web du ministère.

« Je tiens à remercier le ministère de sa vigilance et de la qualité de son travail sur ce dossier. Il faut maintenant s'assurer que les parents et le personnel des écoles soient au courant de ces nouvelles balises pour être en mesure de prendre de bonnes décisions dans l'intérêt des élèves. Nous allons diffuser toute l'information nécessaire aussi largement que possible en collaboration avec nos partenaires », s'engage M. Kévin Roy, président de la FCPQ.

L'équipe de la FCPQ se met à la disposition de tous les parents d'élèves de l'école publique pour répondre aux questions sur les frais exigés aux parents. D'ailleurs, des enregistrements de nos séances d'information sur la gratuité scolaire ainsi que plusieurs documents pertinents se trouvent sur le site web de la FCPQ, à la section du projet de loi 12.

« C'est maintenant qu'il faut approuver les listes et les factures dans nos conseils d'établissement et s'assurer qu'elles sont conformes si elles avaient déjà été approuvées. C'est le dernier devoir de l'année, assurons-nous qu'il soit bien fait! », lance M. Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis près de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

