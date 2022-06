OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les députés fédéraux terminent la session printanière et rentrent dans leurs communautés respectives, l'Association médicale canadienne (AMC) leur rappelle que le système de santé du Canada vit une crise grave et qu'il n'aura pas de relâche saisonnière. Alors que l'épuisement professionnel et le surmenage des travailleurs de la santé atteignent des niveaux record et que de graves retards en chirurgie et en soins cliniques minent le système, nous ne pouvons pas arrêter de chercher à trouver des solutions spécifiques à long terme pour relever ces défis.

L'AMC demande à tous les députés d'utiliser les mois d'été pour étudier les enjeux liés aux soins de santé dans leur circonscription afin de mieux comprendre les défis existants et d'apporter des idées nouvelles à la session parlementaire de l'automne. Pour les aider, l'AMC leur propose d'explorer les thèmes suivants :

Répondre aux pénuries de médecins de famille : Alors que des médecins de famille quittent la profession ou leur pratique et que les niveaux d'épuisement professionnel doublent pendant la pandémie, le nombre de patients orphelins ne cesse d'augmenter, partout au pays. Nous encourageons les députés à parler avec leurs électeurs de la difficulté à trouver un médecin de famille ou à avoir accès à des soins primaires, et à leur demander comment répondre à cet enjeu et comment le gouvernement fédéral pourrait soutenir des initiatives pancanadiennes assurant tous les citoyens ont accès à un médecin de famille ou à une équipe de soins primaires.

Remédier aux arriérés et aux temps d'attente : Les retards dans les soins et la pénurie des effectifs de santé créent la tempête parfaite pour augmenter les arriérés et les temps d'attente à des niveaux record. Les conséquences sont considérables pour les patients qui souffrent et leurs familles, et se feront ressentir pendant de nombreuses années. Bien que la prestation des soins de santé soit une responsabilité provinciale et territoriale, nous prions les députés de consulter leurs électeurs pour connaître leur expérience avec le système de santé et d'utiliser cette information pour diriger le dialogue continu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur les questions de santé.

Promouvoir la gestion de la pandémie et les mesures de santé publique : Alors que la COVID-19 reste très présente dans nos communautés, les députés ont la possibilité de soutenir la capacité en santé publique locale pour répondre à la pandémie. Comme ils exercent une forte influence dans leurs communautés respectives, ils peuvent prêcher par l'exemple, soutenant les mesures de santé publique locales et vantant les avantages des vaccins et des doses de rappel.

Mobiliser et soutenir les populations marginalisées : Il est clair que les populations marginalisées souffrent de façon disproportionnée pendant la pandémie. Les représentants élus doivent absolument collaborer afin de comprendre les circonstances uniques de ces populations et les obstacles uniques auxquels elles font face pour avoir accès à des soins de santé, et de trouver des solutions pour remédier à ces inégalités.

Soutenir les travailleurs de la santé : Un sondage mené par l'AMC en novembre 2021 indique que les médecins canadiens souffrent de taux d'épuisement professionnel alarmants, plus de 53 % d'entre eux disant souffrir d'un taux d'épuisement élevé comparativement à 30 % en 2017. Les taux d'épuisement professionnel sont tout aussi préoccupants chez le personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé. Nous encourageons les députés à discuter avec les travailleurs de la santé pour connaître leurs conditions de travail. Les travailleurs de la santé veulent être vus et entendus, et leur point de vue est essentiel pour régler la crise des soins de santé que nous vivons actuellement.

« Bien que la prestation des soins de santé relève des compétences provinciales et territoriales, la responsabilité de régler les nombreux problèmes de notre système de santé incombe à tous les paliers de gouvernement, précise la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Il faut un leadership fédéral, et il est temps que nos députés fédéraux prennent l'initiative d'apprendre et de discuter des enjeux de santé qui touchent leur circonscription. Ils doivent présenter ces enjeux et des solutions à la rentrée parlementaire de l'automne pour que nous puissions commencer à répondre aux difficultés auxquelles notre système de santé fait face, ensemble. »

