Aide médicale à mourir : La FMSQ exhorte les sénateurs à agir rapidement

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Dre Diane Francoeur, présidente de la FMSQ, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« La FMSQ se réjouit de l'adoption du projet de loi C-7 Loi modifiant le Code criminel (Aide médicale à mourir) par la Chambre des communes et exhorte les sénateurs à adopter rapidement le projet de loi afin d'éviter la création d'un vide juridique au pays.

Ce qui est proposé par le gouvernement représente une avancée considérable en matière de justice et rapproche le Code criminel du consensus de la société canadienne concernant l'aide médicale à mourir, un sujet difficile, complexe, et sensible, tout en exprimant le souci de protéger les personnes les plus vulnérables.

La FMSQ souhaite que le projet de loi soit adopté rapidement, avant le 18 décembre 2020, afin de répondre aux exigences du jugement de la Cour supérieure du Québec rendu en septembre 2019. De plus, il faut offrir aux médecins des balises législatives et des directives claires, alors qu'il y a déjà un malaise à exercer cet acte. Le cas échéant, les patients pourraient être forcés d'aller devant les tribunaux pour obtenir les autorisations nécessaires dans leur province respective.

Nous pressons donc les sénateurs à adopter ce projet de loi fondamental pour le bien-être de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. »

