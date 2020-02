Aide juridique - Me Lucien Bouchard, Ad.E., se joint à l'équipe de négociation du Barreau du Québec à titre pro bono

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec est heureux d'annoncer l'arrivée de Me Lucien Bouchard, Ad. E., au sein de son équipe de négociation pour la réforme tarifaire du programme d'aide juridique. Lucien Bouchard remplira pro bono son mandat de négociateur.

« L'aide juridique doit être valorisée, c'est l'un des trois grands services publics de notre société avec la santé et l'éducation », souligne Me Lucien Bouchard, avocat aguerri et ancien premier ministre du Québec.

« L'arrivée de Me Bouchard au sein de l'équipe de négociation est une bonne nouvelle. Il bénéficie d'une expérience et d'une expertise reconnues et il a la réputation de rapprocher des parties. Le Barreau du Québec espère que cet ajout à l'équipe de négociation motivera le gouvernement du Québec à revenir à la table de négociation. Notre équipe demeure résolument prête à se mettre au travail et à négocier une solution pérenne pour l'avenir du programme d'aide juridique au Québec. Sans investissement significatif du gouvernement, l'accès à la justice pour les moins fortunés est compromis », indique le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin.

Cette addition à l'équipe de négociation est une action parmi plusieurs prévues par le Barreau du Québec dans les prochaines semaines visant une réforme complète du programme d'aide juridique. Rappelons que les négociations entre le gouvernement et le Barreau du Québec sur la réforme sont au point mort depuis l'été 2019.

À propos de l'aide juridique

L'aide juridique permet aux citoyens admissibles, soit les plus démunis de notre société, de bénéficier de services juridiques gratuitement ou moyennant une faible contribution. Le Barreau croit qu'un investissement additionnel et récurrent de 50 millions de dollars est essentiel pour assurer le fonctionnement adéquat du programme de l'aide juridique.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 28 000 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

