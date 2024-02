QUÉBEC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en collaboration avec la Société du Plan Nord, est fière d'annoncer le lancement des appels de projets offerts aux organismes et entreprises qui souhaitent contribuer au développement durable du territoire nordique québécois.

Grâce à ces quatre programmes d'aide financière de la Société du Plan Nord, des initiatives centrées sur les besoins des collectivités au nord du 49e parallèle pourront voir le jour et contribuer à la vitalité du territoire nordique. Il s'agit des outils suivants :

La Société du Plan Nord dispose de 89,3 millions de dollars pour soutenir divers projets avec ces outils financiers dans le cadre du Plan d'action nordique 2023-2028.

Les organismes et entreprises peuvent déposer une demande dès maintenant. La marche à suivre ainsi que les dates exactes pour chaque outil sont précisées sur la page Web « Aide financière au nord du 49e parallèle » du portail gouvernemental Québec.ca.

« Je suis heureuse que notre gouvernement se soit doté de plusieurs outils financiers concrets pour soutenir les projets locaux et régionaux au nord du 49e parallèle. Les quatre appels à projets lancés aujourd'hui font suite au dévoilement de notre Plan d'action nordique 2023-2028, en décembre dernier. Ce sont de nombreux projets porteurs pour les communautés locales qui seront mis en place et permettront d'améliorer la qualité de vie des citoyens de Lebel-sur-Quévillon, d'Havre-Saint-Pierre, en passant par Baie-Comeau et Fermont. J'invite donc les partenaires du territoire nordique à participer en grand nombre en soumettant leurs projets aux différents programmes, afin de soutenir la vitalité du territoire nordique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.





Le Fonds d'initiatives nordiques soutient la réalisation de projets favorisant l'essor des communautés nordiques, la conservation de l'environnement et les initiatives de nature entrepreneuriale. La somme de 21,3 millions de dollars est disponible dans le cadre de ce programme pour la période 2023-2028.





Le Programme de sécurité alimentaire nordique vise à soutenir diverses actions destinées à l'alimentation locale, tant sur le plan de la production, de la transformation que sur celui de la conservation des aliments produits par et pour les communautés nordiques. La somme de trois millions de dollars est disponible dans le cadre de ce programme pour la période 2023-2028.





Le Programme de formation de la main-d'œuvre en milieu nordique soutient la réalisation de projets de formation d'intérêt pour les communautés nordiques ainsi que des projets permettant la rétention de la main-d'œuvre sur le territoire. La somme de cinq millions de dollars est disponible dans le cadre de ce programme pour la période 2023-2028.





L'enveloppe d'opportunité soutient les projets nordiques d'envergure pour répondre à des enjeux et des besoins des communautés du nord du 49e parallèle qui émergeront entre 2023 et 2028. La somme de 60 millions de dollars est disponible pour la période 2023-2028.

