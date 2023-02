Aide financière en soutien au secteur du tourisme d'affaires - La ministre Caroline Proulx annonce un appui de 10 millions de dollars pour attirer davantage d'événements d'affaires d'envergure internationale

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement de 10 millions de dollars afin de stimuler l'attraction d'événements d'affaires d'envergure internationale au Québec. Reconnu pour son leadership et son dynamisme dans le secteur du tourisme d'affaires, Tourisme Laval sera responsable de la gestion de l'enveloppe.

Cette annonce a été faite aujourd'hui alors que la ministre Proulx est de passage à Montréal pour rencontrer des intervenants touristiques.

Le tourisme d'affaires, particulièrement celui associé à la tenue d'événements d'affaires d'envergure internationale, est très lucratif pour le Québec, d'où l'intérêt de renforcer sa position dans ce secteur. En effet, un touriste d'affaires rapporte en moyenne environ deux fois plus qu'un touriste d'agrément et contribue à la croissance de l'achalandage touristique tout au long de l'année, en particulier lors des basses saisons.

La présente initiative permettra de soutenir la réalisation de plans d'affaires destinés aux organisateurs d'événements d'affaires, d'appuyer les activités de démarchage et de familiarisation auprès de ces derniers et de mettre en place des incitatifs afin d'attirer des événements d'affaires d'envergure internationale, de préférence récurrents et en provenance de destinations hors Québec.

« Le tourisme est un secteur économique à part entière qui contribue à enrichir le Québec. Le tourisme d'affaires représente quant à lui l'une des industries les plus lucratives par séjour. Il génère donc d'importantes retombées économiques pour le Québec. Or, la compétition est très forte quand vient le temps d'attirer des événements d'affaires d'envergure. C'est pourquoi notre gouvernement s'assure de favoriser la pleine relance de cette industrie stratégique. Notre objectif : que le tourisme continue de jouer son rôle de moteur de développement économique pour le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est avec enthousiasme que Tourisme Laval poursuit son rôle de leader en tourisme d'affaires en agissant à titre de responsable de la gestion de cet important projet consacré à la croissance d'événements d'affaires. Être partie prenante de cette mesure de premier plan est pour notre organisation une grande marque de confiance. Cette aide devient une clé indéniable pour les acteurs de l'industrie en démarche pour obtenir des événements d'affaires. Par le fait même, elle contribue à l'essor économique de nombreuses destinations du Québec. »

Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Les modalités de cette mesure seront communiquées prochainement par Tourisme Laval.





En plus d'assurer la vitalité économique et la mise en valeur touristique des régions, cette forme de tourisme favorise le rayonnement du Québec à l'étranger et le soutien de ses créneaux d'excellence.





Seulement pour le Palais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de Québec, le tourisme d'affaires représentait, en 2018-2019, au plus fort de son activité, un total de 563 événements et quelque 1,3 million de participants/visiteurs, ce qui a généré plus de 363 000 nuitées.





Lors de cette même période, les retombées économiques étaient estimées à près de 327 millions de dollars. Une part importante (136 millions) de celles-ci provenait de l'extérieur du Québec, soit 25 % pour le Centre des congrès de Québec et 73 % pour le Palais des congrès de Montréal.





Toujours en 2018-2019, les autres régions du Québec ont également contribué à l'essor de l'industrie des événements d'affaires. Considérant uniquement le marché intra-Québec, elles ont accueilli près de 3 500 événements et 617 000 participants. Ces événements ont généré 664 millions de dollars de dépenses directes dans les économies locales.

