OTTAWA, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada demeure profondément préoccupé par les conditions catastrophiques auxquelles font face les gens à Gaza. Bien qu'il soit extrêmement difficile pour les gens de quitter Gaza à l'heure actuelle, le Canada s'assure que les mesures de soutien nécessaires sont en place pour les Gazaouis qui commencent à arriver dans notre pays.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les Palestiniens qui sont arrivés au Canada peuvent maintenant demander une aide financière transitoire. Cette aide leur permettra de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux des membres de leur famille, comme la nourriture, les vêtements et le logement, alors qu'ils vont rejoindre leurs parents canadiens dans les collectivités partout au Canada.

L'aide sera versée sous forme de paiement direct ponctuel de 3 000 $ par adulte et de 1 500 $ par enfant (17 ans ou moins). Pour faire en sorte que les Gazaouis qui sont déjà au Canada ou qui arriveront au cours des prochains mois aient accès rapidement à une aide financière, les paiements ponctuels se feront par vagues, en commençant par les personnes qui seront arrivées au Canada d'ici le 31 mars 2025. On encourage ces gens à présenter leur demande le plus tôt possible après leur arrivée.

Comme les paiements seront versés par dépôt direct, les demandeurs doivent avoir un compte bancaire auprès d'une institution financière canadienne. Renseignez-vous pour savoir qui est admissible et comment présenter une demande d'aide financière.

De plus, les frais de demande de VRT et les frais de biométrie seront remboursés pour les personnes qui présentent une demande au titre des mesures spéciales pour les membres de la famille élargie à Gaza. Les personnes qui ont déjà soumis leur demande de VRT et payé les frais recevront un remboursement dans les prochaines semaines.

Ces mesures s'appuient sur les diverses formes de soutien que nous avons mises en place pour aider les membres de la famille des citoyens et résidents permanents canadiens de la région, ainsi que les Israéliens et les Palestiniens qui se trouvent déjà au Canada.

Citation

« Notre engagement à soutenir les Palestiniens qui fuient la crise humanitaire à Gaza ne s'arrête pas une fois qu'ils sont arrivés au Canada. Le soutien à l'établissement et cette aide financière sont essentiels pour relever les défis immédiats auxquels sont confrontées les personnes qui déménagent dans un nouveau pays dans de telles circonstances. Nous continuerons de défendre la sécurité de tous les habitants de la région tout en veillant à ce que ceux qui sont au Canada aient ce dont ils ont besoin pour réussir à s'établir dans leurs nouvelles collectivités. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le financement pour les personnes qui arrivent après le 31 mars 2025 dépendra du soutien des parlementaires.

En date du 4 janvier 2025 4 782 demandes ont été acceptées aux fins de traitement dans le cadre de la voie d'accès à la résidence temporaire pour les membres de la famille élargie palestiniens dans la bande de Gaza ; 1 014 personnes qui ont quitté Gaza et dont la demande de VRT était en cours de traitement ont pu soumettre des données biométriques et remplir leur demande et ont été autorisées à venir au Canada; 616 personnes sont arrivées au Canada en vertu de la politique d'intérêt public temporaire.

En plus des mesures temporaires, les Palestiniens et les personnes touchées par le conflit qui ont quitté Gaza le 1 er septembre 2023 ou après cette date ont pu avoir recours aux programmes actuels d'IRCC. En date du 4 janvier 2025, 473 autres personnes qui ont fui Gaza et ont obtenu un VRT ou un permis de séjour temporaire pourraient également être admissibles à des mesures de soutien, y compris une aide financière, à leur arrivée au Canada.

le 1 septembre 2023 ou après cette date ont pu avoir recours aux programmes actuels d'IRCC. En date du 4 janvier 2025, 473 autres personnes qui ont fui et ont obtenu un VRT ou un permis de séjour temporaire pourraient également être admissibles à des mesures de soutien, y compris une aide financière, à leur arrivée au Canada. La voie d'accès à la résidence temporaire pour les membres de la famille élargie palestiniens dans la bande de Gaza prendra fin le 22 avril 2025, ou une fois que 5 000 demandes de VRT auront été acceptées aux fins de traitement, selon ce qui survient en premier.

prendra fin le 22 avril 2025, ou une fois que 5 000 demandes de VRT auront été acceptées aux fins de traitement, selon ce qui survient en premier. Le Canada a récemment annoncé un montant supplémentaire de 50 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents à Gaza et en Cisjordanie. Ce montant porte le financement total pour l'aide internationale du Canada à 215 millions de dollars depuis le début du conflit, ce qui contribue à fournir de la nourriture, de l'eau, une aide médicale d'urgence, des services de protection et d'autres formes d'aide vitale.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Renée LeBlanc Proctor, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]