Aide financière aux MRC - Un soutien additionnel pour faire face aux impacts de la COVID-19, estime l'UMQ

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'aide financière de 100 millions $ versée au milieu municipal pour faire face aux impacts de la COVID-19, annoncée aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest.

De ce montant, 80 millions $ seront en effet alloués aux MRC, selon l'Indice de vitalité économique des territoires, pour développer ou améliorer leurs outils informatiques et technologiques, et 20 millions $ serviront à appuyer les aéroports régionaux et municipaux.

« Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les municipalités et les MRC ont été en première ligne pour soutenir leurs communautés éprouvées par la crise sanitaire. En complément du soutien financier confirmé en septembre dernier, l'aide annoncée aujourd'hui par la ministre Laforest permettra d'accélérer le virage numérique des MRC et de financer des initiatives porteuses pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens ainsi que des entreprises. C'est une excellente nouvelle! », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« La dernière année a été passablement éprouvante pour les aéroports régionaux et municipaux, qui ont dû maintenir leurs activités, et cela, malgré l'absence de revenus. Les 20 millions $ additionnels annoncés aujourd'hui permettront de réduire la pression financière sur ces infrastructures névralgiques dans la relance économique et touristique de nos régions », a ajouté le premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur le transport aérien de l'Union et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons que, dans ses recommandations présentées en février dernier au ministre des Finances, monsieur Eric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires, l'UMQ a entre autres proposé certaines mesures ciblées pour favoriser le télétravail et soutenir la transformation numérique des entreprises et des commerces, ainsi que des compensations pour les pertes subies par les aéroports municipaux durant la crise.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca