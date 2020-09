Aide financière au transport en commun : la STL se réjouit

LAVAL, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) se réjouit de l'annonce de l'aide financière accordée par les gouvernements provincial et fédéral aux organismes de transport collectif du Québec de 1,2 milliard de dollars.

« Tout d'abord, je tiens à souligner l'écoute dont le ministre des Transports, M. François Bonnardel a fait preuve. La crise sanitaire a eu des effets importants sur la situation financière des sociétés de transport et cette annonce arrive en temps opportun pour nous aider à poursuivre notre mission. Nous sommes heureux que la coopération des gouvernements provincial et fédéral dans ce dossier se solde par l'octroi d'une aide importante, témoignant de la vision à long terme que nous avons pour l'avenir du transport en commun. », affirme Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL. La STL attend les modalités du programme avec impatience afin de mieux cerner ce que cette annonce impliquera pour sa clientèle et ses employés.

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, près de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL est reconnue comme une des sociétés de transport collectif les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stl.laval.qc.ca.

