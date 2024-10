OTTAWA, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada demeure profondément préoccupé par le conflit engagé actuellement entre Israël et le Hamas et par l'ampleur de la crise humanitaire à Gaza. Depuis l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas, le 7 octobre 2023, le Canada s'échine à aider les membres des familles des Canadiens et des résidents permanents de la région, ainsi que les Israéliens et les Palestiniens qui se trouvent déjà au Canada.

Fort de ces efforts, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que les Palestiniens touchés par la crise, qui ont quitté la bande de Gaza, vont recevoir une aide financière transitoire après leur arrivée au Canada.

Cette aide permettra aux Gazaouis de subvenir à leurs besoins essentiels, comme la nourriture, les vêtements et le logement, à leur arrivée dans les villes du Canada, et de trouver un emploi. De plus amples renseignements sur ce programme seront communiqués dès qu'ils seront disponibles.

En plus de l'aide financière, les Gazaouis qui fuient le conflit, qu'ils aient présenté une demande en vertu des mesures spéciales pour les membres de la famille élargie ou qu'ils soient titulaires d'un visa de résident temporaire ordinaire, auront accès aux mesures de soutien suivantes au Canada :

trois mois d' assurance-maladie temporaire dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire pour satisfaire les besoins médicaux urgents à leur arrivée;

dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire pour satisfaire les besoins médicaux urgents à leur arrivée; des services d'aide à l'établissement , comme les cours de langue, des informations et une orientation sur la vie au Canada (inscrire les enfants à l'école, ouvrir un compte bancaire, etc.), ainsi que des informations et services pour trouver un emploi;

, comme les cours de langue, des informations et une orientation sur la vie au Canada (inscrire les enfants à l'école, ouvrir un compte bancaire, etc.), ainsi que des informations et services pour trouver un emploi; la possibilité de demander un permis d'études ou permis de travail ouvert sans frais depuis le Canada.

Bien qu'il reste extrêmement difficile pour les gens de quitter Gaza à l'heure actuelle, le Canada prend les devants pour mettre à la disposition des Gazaouis les mesures de soutien nécessaires lorsqu'ils pourront arriver dans le pays.

« Nous demeurons résolus à soutenir les Palestiniens subissant la crise humanitaire à Gaza et sommes préoccupés par le bien-être de tous les habitants de la région. Il est crucial de procurer une aide financière et de prendre des mesures d'aide à l'établissement pour permettre aux Gazaouis qui cherchent la sécurité au Canada de surmonter les difficultés immédiates auxquelles ils sont confrontés. Nous continuerons d'aider les personnes en quête d'asile à vivre et à s'épanouir dans nos villes partout au pays tout en défendant la sécurité de tous. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

Au 5 octobre 2024 : 4 245 demandes ont été acceptées en vertu de la voie d'accès à la résidence temporaire pour les membres de la famille élargie palestiniens dans la bande de Gaza ; 733 personnes qui ont quitté Gaza et dont la demande de visa de résident temporaire était en cours de traitement ont pu fournir des données biométriques, remplir leur demande et obtenir l'autorisation de venir au Canada; 334 personnes sont arrivées au Canada au titre de la politique d'intérêt public temporaire.

En plus des demandes approuvées dans le cadre des mesures temporaires, les Palestiniens qui ont quitté Gaza le 7 octobre 2023 ou après cette date ont pu utiliser les programmes existants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Au 5 octobre 2024, au moins 248 Palestiniens ayant un visa de résident temporaire ou un permis de séjour temporaire pourraient être admissibles à ces mesures de soutien à leur arrivée au Canada.

le 7 octobre 2023 ou après cette date ont pu utiliser les programmes existants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Au 5 octobre 2024, au moins 248 Palestiniens ayant un visa de résident temporaire ou un permis de séjour temporaire pourraient être admissibles à ces mesures de soutien à leur arrivée au Canada. Le Canada a annoncé qu'il fournit 140 millions de dollars en aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents découlant de la crise dans la bande de Gaza , en Cisjordanie, en Israël et dans les régions avoisinantes. Ce financement aidera à procurer de la nourriture, de l'eau, de l'aide médicale d'urgence, des services de protection et d'autres formes d'aide vitale.

a annoncé qu'il fournit 140 millions de dollars en aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents découlant de la crise dans la bande de , en Cisjordanie, en Israël et dans les régions avoisinantes. Ce financement aidera à procurer de la nourriture, de l'eau, de l'aide médicale d'urgence, des services de protection et d'autres formes d'aide vitale. Il est très difficile de sortir de Gaza en raison de facteurs qui échappent à la volonté du Canada. Le Canada continuera de collaborer étroitement avec les autorités locales, à tous les échelons, pour faciliter la sortie des membres de la famille élargie et prôner pour leur sécurité.

continuera de collaborer étroitement avec les autorités locales, à tous les échelons, pour faciliter la sortie des membres de la famille élargie et prôner pour leur sécurité. Des mesures temporaires ont été prises aussi à l'égard des ressortissants israéliens et palestiniens admissibles qui souhaitent prolonger leur séjour au Canada.

