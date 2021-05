Aide de 10 millions de dollars en SSUC pour les usines de Baie-Comeau et d'Amos : le syndicat Unifor demande à l'Agence de revenu du Canada (ARC) de faire enquête

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Faisant suite au dévoilement des résultats financiers la semaine dernière par Produits forestiers Résolu, le syndicat Unifor qui représente notamment les travailleuses et travailleurs syndiqués des usines d'Amos et de Baie-Comeau exige des réponses relativement aux sommes reçues sous le couvert du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par l'employeur.

Le syndicat s'interroge en effet sur les 10 millions de dollars reçu en SSUC alors que les travailleurs salariés syndiqués sont en arrêt de travail depuis plus d'un an et n'ont reçu aucune somme reliée à la SSUC.

« Je peux vous certifier qu'aucun des salariés syndiqués que nous représentons n'a vu la couleur de cet argent », nous explique Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. « Selon ce que je connais de ce programme d'aide et selon les termes utilisés par le gouvernement fédéral, la SSUC a été mise en place pour éviter les » mises à pied, réembaucher les employés et créer des nouveaux emplois ». Mais ça n'a clairement pas été le cas ici », complète le dirigeant syndical.

Depuis quelque temps déjà, le syndicat posait des questions à l'employeur sur le montant des sommes reçues en aide et son utilisation exacte. Avec le dévoilement de cette information dans les résultats financiers la semaine dernière, le chiffre de 10 millions de dollars pour les deux usines a été précisé.

Le syndicat s'adresse maintenant au gouvernement fédéral et à l'Agence de revenu du Canada (ARC).

Mentionnons que le bureau de la députée du Bloc québécois de Manicouagan, Marilène Gill, est aussi impliqué dans ce dossier et fait des démarches auprès du gouvernement fédéral pour obtenir des réponses.

« On comprend que certains employés de la direction sont demeurés à l'emploi des usines, mais 10 millions de dollars, c'est quand même un gros montant en masse salariale. Nos interrogations sont légitimes », estime M. Gagné.

Unifor représente plus de 12 000 membres dans le secteur forestier au Québec.

Renseignements: Source : Unifor-Québec www.uniforquebec.org; Pour information : Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, [email protected]

