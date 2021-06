Aide d'urgence pour le logement - Un plan d'action nécessaire pour le 1er juillet, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement le plan d'action dévoilé aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, pour soutenir les ménages à la recherche d'un logement.

« Alors que toutes les régions sont aux prises avec des besoins importants en matière de logement, le gouvernement du Québec propose des mesures concrètes et ciblées pour éviter que des familles ne se retrouvent à la rue le 1er juillet prochain, et cela, en plus d'autres annonces et investissements réalisés au cours des derniers mois. Je salue la proactivité de la ministre Andrée Laforest, qui a été à l'écoute du milieu municipal dans ce dossier », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ apprécie la bonification de 2 millions $ annoncée pour soutenir les municipalités qui viendront en aide aux ménages sur leur territoire par le biais d'un hébergement temporaire et de l'entreposage de biens meubles, sans égard au taux d'inoccupation sur leur territoire.

Soulignons que l'UMQ présentera, le 16 juin prochain, un webinaire en collaboration avec la Société d'habitation du Québec sur le Programme d'aide d'urgence de la SHQ à la disposition des municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs et soutenir les ménages sans logis à la recherche d'un logement et ses modalités administratives. L'inscription est gratuite pour les membres de l'Union. Les détails et le formulaire d'inscription sont disponibles ici.

