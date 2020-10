OTTAWA, ON, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la mise à jour de la plateforme de la marque Canada par le gouvernement afin de veiller à ce que l'industrie et les partenaires aient accès à de nouveaux graphiques et outils optimisés pour les plateformes numériques d'aujourd'hui. La mise à jour leur permettra de rejoindre davantage de consommateurs et d'améliorer leurs relations virtuelles avec des acheteurs du monde entier. Elle comprendra une image, une signature et des messages modernisés et un ensemble de produits de marketing privilégiant le numérique pour la marque Canada.

La COVID-19 a changé la façon dont les entreprises canadiennes fonctionnent et commercialisent leurs produits, de la recherche de nouvelles voies de développement des marchés à l'accroissement de l'utilisation du commerce électronique et la participation à des activités virtuelles. Il en va de même pour les entreprises agricoles et agroalimentaires du Canada, qui mettent tout en œuvre pour trouver de nouveaux moyens de promouvoir leurs produits auprès des consommateurs à l'échelle du pays et à l'étranger.

La marque Canada, qui a été lancée en 2006, offre aux membres inscrits l'accès à un ensemble de produits promotionnels visant à accroître la visibilité des produits agroalimentaires canadiens et à faciliter leur distinction des produits des concurrents. Le programme de la marque Canada est ouvert aux entités canadiennes qui jouent un rôle dans la production, la promotion ou le soutien des produits agricoles, alimentaires et de la mer canadiens. Le programme offre actuellement du matériel de promotion de l'image de marque, des éléments graphiques, des photographies à utiliser dans le matériel de commercialisation et de promotion, des déclarations sur le contenu canadien et des messages sur les avantages des produits canadiens et la promotion des pavillons du Canada dans le cadre des foires commerciales.

Citations

« Tout au long de la pandémie de COVID-19, nous avons mis tout en œuvre pour veiller à ce que les producteurs et les transformateurs demeurent compétitifs compte tenu des nouveaux défis et des nouvelles possibilités. Le Canada est réputé pour ses produits agricoles de haute qualité et la mise à jour de la marque Canada visant à tirer profit des plateformes numériques nous permettra de mettre en valeur nos excellents produits sur les marchés internationaux. Cela n'est rien de moins qu'une étape nécessaire pour assurer la durabilité de l'agriculture canadienne. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les gens du monde entier savent que les produits du Canada sont sûrs et de la plus haute qualité. En cette période de crise, les gens ont besoin plus que jamais auparavant de produits sûrs et fiables - et les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire canadien ont ce qu'il y a de mieux à offrir.

Je suis très heureuse que nous pourrons les aider à croître, à s'adapter aux réalités d'aujourd'hui et à élargir leur clientèle sur les marchés internationaux grâce au marketing numérique renouvelé de la marque Canada. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Faits en bref

Le programme de la marque Canada compte environ 800 membres qui ont été approuvés au moyen d'un processus de demande.

La marque Canada vise à accroître la visibilité des produits alimentaires canadiens et à faciliter leur distinction des produits des concurrents. La stratégie et ses éléments sont offerts gratuitement et ont été préparés en collaboration avec le secteur et les gouvernements provinciaux.

Le gouvernement du Canada utilise la marque Canada pour promouvoir les produits agroalimentaires sur les marchés mondiaux, notamment dans le cadre de salons professionnels internationaux. En 2018-2019, près de 400 exposants ont participé aux Pavillons du Canada dans le cadre de huit salons phares, représentant près de 300 entreprises.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias: Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

