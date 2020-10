WINNIPEG, MA, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, et Blaine Pedersen, ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba, ont annoncé le lancement du Programme Canada-Manitoba d'aide à l'approvisionnement en aliments pour bovins engraissés, qui prévoit une aide directe pouvant atteindre 2,5 millions de dollars pour les éleveurs de bovins du Manitoba touchés par la pandémie.

Le Programme Canada-Manitoba d'aide à l'approvisionnement en aliments pour bovins engraissés versera 1,20 $ par jour par animal aux propriétaires de bovins engraissés pour nourrir les animaux devant être gardés après leur date de mise en marché prévue en raison de la fermeture ou de la réduction des activités d'abattoirs par suite d'éclosions de COVID-19 ou de l'application des mesures de lutte contre la maladie. Les éleveurs de bovins peuvent présenter une demande d'aide dès maintenant, jusqu'au 1er décembre 2020. Le programme couvrira les frais exceptionnels engagés entre le 15 avril et le 31 août 2020.

Le gouvernement du Canada assure le financement du programme. La province du Manitoba s'occupera du traitement des demandes d'aide au programme et du versement des paiements aux producteurs.

Les fonds accordés au programme proviennent de l'enveloppe d'Agri-relance, un cadre fédéral-provincial-territorial d'aide en cas de catastrophe destiné aux producteurs qui doivent engager des frais supplémentaires en vue de reprendre leurs activités après une catastrophe. En mai dernier, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'une somme maximale de 100 millions de dollars pour la mise en œuvre d'initiatives nationales d'Agri-relance visant à assumer les coûts extraordinaires liés à la gestion des animaux (porcs et bovins) qui doivent être gardés à la ferme en raison de la fermeture temporaire d'établissements de transformation des aliments touchés par la COVID-19. Situation exceptionnelle, pour l'exercice 2020-2021, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il assumera sa part du financement sans demander de contributions provinciales et qu'il couvrira 90 pour cent des coûts extraordinaires admissibles plutôt que 70 pour cent.

Citation

« La COVID-19 a imposé un goulot d'étranglement à nos établissements de transformation et ralenti la demande au point de causer du stress et des coûts supplémentaires à nos éleveurs de bovins. Notre gouvernement a agi rapidement et annoncé des mesures comme le Fonds d'urgence pour la transformation et des initiatives nationales d'Agri-relance qui ont aidé nos producteurs à continuer de fournir leurs produits de qualité supérieure aux Canadiens. L'initiative gouvernementale annoncée aujourd'hui aidera directement les éleveurs de bovins du Manitoba à assumer les coûts additionnels liés à cette période sans précédent. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Agri-relance est un cadre d'aide en cas de catastrophe qui fait partie de l'ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Agri-relance aide les producteurs à reprendre leurs activités après une catastrophe naturelle de concert avec les programmes de GRE de base.

Des initiatives d'Agri-relance pour le retrait de bovins ont également été annoncées en Alberta , en Ontario et en Saskatchewan .

, en et en . Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux injectent en moyenne près de 1,6 milliard de dollars par année dans les programmes de gestion des risques de l'entreprise pour aider les producteurs à rester rentables malgré des circonstances difficiles. Ces programmes comprennent Agri-protection, Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-relance.

Liens additionnels

Liens connexes

