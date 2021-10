Aide au secteur pomicole - Le ministre Lamontagne lance l'Initiative ministérielle de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2021-2022

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but d'aider les pomiculteurs à demeurer compétitifs, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce la création de l'Initiative ministérielle de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2021-2022. Il a procédé au lancement de cette initiative en compagnie de la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours. L'Initiative fait suite au Programme de modernisation des vergers de pommiers, qui existe depuis 2006.

Les vergers ne sont pas à l'abri des besoins d'investissements : par exemple, les producteurs doivent remplacer une partie de leurs plants annuellement pour éviter les baisses de productivité dues à l'âge des arbres ou la propagation de certaines maladies ou d'insectes ravageurs.

L'Initiative ministérielle de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2021-2022 permettra aux pomiculteurs d'obtenir une aide financière pour les dépenses admissibles de façon rétroactive au 1er avril 2021. L'aide financière maximale pour la durée de l'Initiative, tous volets confondus, est de 50 000 $.

L'Initiative se décline en deux volets complémentaires :

Volet 1 - Appui à l'arrachage de pommiers

L'aide offerte est un montant forfaitaire de 1 600 $ par hectare. Elle couvre l'ensemble des activités d'arrachage et l'essouchage des plants. L'aide financière maximale pour ce volet est de 20 000 $.

Volet 2 - Appui à la replantation de pommiers

L'aide offerte est un montant forfaitaire, variant de 4 400 $ à 8 800 $ par hectare, selon la densité de la plantation. Elle couvre les frais liés à l'achat de plants, aux activités de préparation du champ et aux coûts de la main-d'œuvre et de tout matériel nécessaire à la réussite de la plantation (tuteur, irrigation, etc.). L'aide financière maximale pour ce volet est de 30 000 $.

L'Initiative contribue à l'atteinte de plusieurs orientations de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. Elle contribue également à l'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec, notamment en permettant aux pomiculteurs d'augmenter leur productivité et de sélectionner, lors du replantage, des variétés de pommes qui répondent à la demande des consommateurs québécois.

Citations

« Les pomiculteurs jouent un rôle important dans notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ils s'investissent depuis plusieurs années pour diminuer leur utilisation de pesticides et font appel à des méthodes innovantes, comme l'utilisation de bicarbonate de potassium ou le désherbage mécanique. Leurs efforts pour offrir aux Québécois ce fruit emblématique de nos vergers sont reconnus par le gouvernement du Québec. En les soutenant dans la modernisation de leurs vergers, nous encourageons aussi la reprise de notre économie et de notre autonomie alimentaire. J'encourage les pomiculteurs à déposer leur demande d'aide financière dans le cadre de l'Initiative ministérielle de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2021-2022. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les producteurs de pommes du Québec sont une fierté pour l'ensemble de la population québécoise. L'Initiative ministérielle de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2021-2022 constitue un appui important afin que les vergers demeurent compétitifs dans leur marché en cette période de relance économique. Nous les encourageons à se développer pour atteindre leurs objectifs. Avec la volonté de notre gouvernement d'accroître notre autonomie alimentaire et la passion que l'on connaît chez nos agriculteurs, nous allons réussir! »

Mme Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants

Le Programme de modernisation des vergers de pommiers du Québec 2018-2021 a permis de verser 1,4 M$ aux pomiculteurs de la province.

La production pomicole québécoise comprend :

433 exploitations et 4 947 hectares de vergers (2018);



56 % de la production annuelle utilisée pour la transformation;



104 producteurs de cidre établis sur notre territoire.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525