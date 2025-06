Aide au relogement - À l'approche du 1er juillet, la Ville de Montréal réitère son soutien aux ménages vulnérables à la recherche d'un logement

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - La période de déménagement du 1er juillet approche à grands pas, et la Ville de Montréal souhaite rappeler à la population que plusieurs ressources sont disponibles pour soutenir les ménages vulnérables toujours à la recherche d'un logement.

Depuis plusieurs semaines, les équipes du Service de l'habitation, des arrondissements, du 211 et du 311, en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et de nombreux partenaires communautaires, sont mobilisées pour offrir un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de précarité résidentielle. Ces équipes s'assurent de mettre en place des mesures concrètes et adaptées aux besoins des ménages pour les aider à trouver un logement.

« La crise du logement exige des réponses fortes et coordonnées. À la Ville de Montréal, nous avons fait le choix d'investir davantage, de renforcer nos partenariats et de mettre en place des outils durables pour mieux soutenir les ménages. C'est un engagement clair : personne ne doit être laissé pour compte », a déclaré Benoit Dorais, vice-président et responsable de l'habitation au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Une campagne de sensibilisation multilingue est en cours sur les médias sociaux, à la radio, dans les commerces locaux et les organismes en sécurité alimentaire afin de faire connaître les services offerts. Cette campagne vise à informer les citoyennes et citoyens des outils et ressources disponibles pour les aider à se reloger de manière durable.

Des ressources concrètes pour répondre aux besoins

La Ville, en partenariat avec l'OMHM, propose plusieurs mesures d'aide, notamment :

un accompagnement dans la recherche de logement adapté aux besoins des ménages;

l'accès à un hébergement temporaire dans certaines situations critiques;

des solutions d'entreposage temporaire pour les biens personnels;

un outil de recherche de logements développé par l'OMHM, accessible en ligne;

le Registre des loyers de l'organisme Vivre en ville, soutenu par la Ville, pour mieux connaître les prix moyens des loyers par secteur.

Depuis 2019, la Ville a plus que doublé le budget de l'opération 1er juillet, qui atteint désormais 3,5 M$ par année, afin de répondre à la hausse des besoins.

Comment obtenir de l'aide ou de l'information

Les personnes à la recherche d'un logement ou ayant besoin d'assistance peuvent :

composer le 311 pour obtenir de l'information sur les services municipaux et accéder aux ressources adéquates;

contacter le 211 Grand Montréal, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en plus de 200 langues, pour des besoins élargis (aide alimentaire, itinérance, insertion professionnelle, retour à l'emploi, enjeux financiers, etc.).



Les personnes sans logis, malgré des démarches de recherche de logement, sont invitées à communiquer avec le 311 afin de vérifier leur admissibilité à une orientation vers le Service d'aide au relogement de l'OMHM. Pour tous les conseils et mieux comprendre l'offre disponible, rendez-vous à l'adresse montreal.ca.

Un engagement constant, toute l'année

Bien que la période estivale soit particulièrement critique, les besoins en matière de relogement sont présents toute l'année. Depuis le début de 2025, 607 demandes d'aide ont été reçues par l'OMHM, dont 55 ont nécessité un hébergement temporaire. En moyenne, plus de 900 demandes sont traitées chaque année.

« Chaque année, nous voyons à quel point cette période peut être difficile pour de nombreuses personnes. Notre Administration continue de déployer des solutions concrètes pour accompagner les ménages vulnérables. Nous travaillons activement avec nos partenaires pour que personne ne soit laissé pour compte. Nous voulons que chaque ménage sache qu'il n'est pas seul et qu'il existe des ressources concrètes pour l'aider à traverser cette étape », a poursuivi Despina Sourias, conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368 ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]