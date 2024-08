Agrile du frêne - Travaux de foresterie et plan de restauration à venir

BOUCHERVILLE, QC, le 8 août 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avise qu'elle mènera des travaux de coupe et de récupération de frênes morts entre les semaines du 12 et du 22 août 2024 au parc national des Îles-de-Boucherville. Un plan de restauration du couvert forestier sera mis en branle pour la plantation de nouvelles espèces végétales mieux adaptées.

Le territoire du parc national des Îles-de-Boucherville est confronté aux mêmes problématiques liées à l'agrile du frêne que celles vécues un peu partout dans la région ainsi qu'ailleurs au Québec et au Canada. Quelques 4000 arbres morts doivent être récoltés en raison de cet insecte exotique envahissant et extrêmement destructeur qui s'attaque spécifiquement aux frênes.

Les travaux planifiés depuis l'automne dernier seront menés de manière à minimiser l'impact sur le milieu naturel et préserver l'habitat des espèces fauniques environnantes. Seuls les frênes morts et à risque de chute situés dans les secteurs achalandés seront prélevés. Des arbres resteront au sol ou à demi-coupés pour continuer à offrir nourriture, abri ou perchoir aux oiseaux, reptiles ou insectes du milieu, en plus d'enrichir le sol lors de leur processus décomposition. En collaboration avec le Centre de valorisation du bois urbain, une large partie du bois récupéré pourra être transformé en planches et mis en valeur dans des ouvrages. Un plan de restauration du couvert végétal est en cours d'élaboration et comprend l'identification et la plantation d'une variété d'espèces d'arbres résistants et résilients.

Ces prélèvements permettront de redonner graduellement aux randonneurs l'accès aux sentiers suivants, fermés en prévision des travaux à venir: La Grande-Rivière (boucle 5 km), La Petite-Rivière (boucle 2,5 km), Le Grand-Duc (boucle 1,5 km), le boisé de l'île Grosbois.

Le parc national des Îles-de-Boucherville est un joyau naturel précieux situé à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal. Les travaux planifiés contribueront à la fois à sa conservation et à son accessibilité pour la population en général.

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, [email protected], 418-254-9314