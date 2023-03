OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Aux premières loges des changements climatiques, les productrices et producteurs agricoles canadiens prennent action pour améliorer leur résilience et productivité tout en réduisant leur empreinte carbone. Alors que le gouvernement du Canada a fixé une cible de réduction des émissions de GES liées à l'application des engrais, il a mené des consultations auprès de l'industrie pour recueillir des commentaires sur les approches volontaires qui sont le plus à même de soutenir le secteur dans ses démarches.

Plus de 2 000 réponses ont été reçues dans le cadre de la consultation en ligne, des ateliers techniques et des assemblées générales, tenues de mars à octobre 2022. Les agriculteurs, les producteurs, les associations de l'industrie, les provinces et les territoires, les scientifiques et les organisations environnementales ont fait part de leurs commentaires. AAC a analysé cette précieuse rétroaction et a publié aujourd'hui le rapport intitulé « Ce que nous avons entendu : consultation sur la réduction des émissions attribuables aux engrais ». Le contenu du rapport orientera les efforts déployés par AAC, en collaboration avec le secteur, pour atteindre la cible nationale de réduction des émissions attribuables aux engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030, rendant la production alimentaire de plus en plus durable et ouvrant de nouveaux débouchés économiques.

Les consultations ont mis en lumière un désir d'améliorer la communication et d'accroître l'engagement entre le gouvernement et le secteur agricole. À cette fin, en partenariat avec le secteur, un nouveau groupe de travail sur les engrais sera établi sous l'égide du Comité consultatif sur la Stratégie pour une agriculture durable. En tant que coprésident du Comité, AAC collaborera avec le nouveau groupe de travail pour atteindre les objectifs suivants :

renforcer le dialogue entre l'industrie et le gouvernement afin d'échanger des renseignements et des pratiques exemplaires et de trouver des ressources pour réduire les émissions attribuables aux engrais;

examiner les mécanismes qui nécessitent un soutien supplémentaire, tels que le financement de programmes et l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB);

améliorer la mesure et le suivi des réductions des émissions attribuables aux engrais dans le secteur.

Les consultations permettront aussi au gouvernement du Canada de s'assurer que ses programmes appuyant l'adoption des pratiques de gestion bénéfiques, l'acquisition de technologies propres et la recherche et l'innovation soient adaptés à la réalité du terrain.

Les producteurs agricoles canadiens sont des experts en matière de gestion et de protection des terres pour les générations futures. Ils s'adaptent déjà aux nouvelles conditions de croissance causées par les changements climatiques, et leur capacité de bien vivre de leur production dépend d'un environnement sain. AAC compte tirer parti de l'excellent travail déjà en cours dans le secteur agricole pour soutenir les objectifs environnementaux et économiques du Canada, tout en nourrissant une population mondiale croissante.

Citations

« Notre gouvernement continue d'appuyer les efforts du secteur agricole pour devenir de plus en plus durable en investissant pour soutenir les pratiques qui sont les plus efficaces en termes de réduction des émissions et de régénération des sols. Je remercie ceux qui ont participé au processus de consultations. Leurs commentaires vont contribuer à la réflexion pour atteindre nos cibles ambitieuses et assurer le succès du secteur. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Fédération canadienne de l'agriculture est heureuse de voir la publication du rapport "Ce que nous avons entendu". Manifestement, le rapport présente une diversité de points de vue concernant plusieurs questions et nous sommes heureux de voir qu'il souligne l'importance d'impliquer davantage les producteurs pour faire progresser cette approche volontaire. Également, nous sommes contents que le rapport souligne des thèmes clés que nous explorons dans le contexte de la Stratégie pour une agriculture durable, dont l'importance d'obtenir des données qui saisissent les différences régionales et les émissions exactes à la ferme, ainsi que le besoin de mesures incitatives solides pour appuyer efficacement l'adoption de pratiques exemplaires. Finalement, nous sommes surtout contents de voir que le rapport tient compte de la rentabilité des producteurs, ce qui reflète le besoin d'envisager des stratégies de réduction des émissions dans le contexte du développement durable sur les plans environnemental, économique et social. »

- Keith Currie, président de la Fédération canadienne de l'agriculture





« Nous sommes ravis de voir le soutien unanime envers la gestion des nutriments 4B. Nous sommes impatients de continuer notre travail avec le gouvernement et les producteurs pour améliorer les mesures et accélérer l'adoption des pratiques exemplaires en gestion des 4B, ce qui permettra de réduire les émissions et augmenter la productivité.

- Karen Proud, présidente et directrice générale, Fertilisants Canada

Les faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l'investissement de plus de 1,5 milliard de dollars dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques pour le secteur agricole, y compris un soutien accru pour le Programme des technologies propres en agriculture et le Fonds d'action à la ferme pour le climat, qui mettent notamment l'accent sur la gestion des éléments nutritifs . Grâce à ces programmes, AAC soutient déjà des projets de réduction des émissions attribuables aux engrais dans toutes les provinces du pays. Pour obtenir plus de renseignements sur les projets, consultez la liste complète ici.

a annoncé l'investissement de plus de 1,5 milliard de dollars dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques pour le secteur agricole, y compris un soutien accru pour le Programme des technologies propres en agriculture et le Fonds d'action à la ferme pour le climat, qui mettent notamment l'accent sur la gestion des éléments nutritifs . Grâce à ces programmes, AAC soutient déjà des projets de réduction des émissions attribuables aux engrais dans toutes les provinces du pays. Pour obtenir plus de renseignements sur les projets, consultez la liste complète ici. Les engrais sont un intrant essentiel pour les cultures agricoles du Canada . Cependant, l'application d'engrais synthétiques crée un puissant gaz à effet de serre qui est environ 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les émissions liées à l'utilisation d'engrais sont la seule catégorie d'émissions agricoles du Canada qui devrait augmenter de manière significative jusqu'en 2030 si le statu quo est maintenu. Il est nécessaire de relever ce défi pour que le secteur agricole puisse continuer de croître tout en contribuant à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

. Cependant, l'application d'engrais synthétiques crée un puissant gaz à effet de serre qui est environ 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les émissions liées à l'utilisation d'engrais sont la seule catégorie d'émissions agricoles du qui devrait augmenter de manière significative jusqu'en 2030 si le statu quo est maintenu. Il est nécessaire de relever ce défi pour que le secteur agricole puisse continuer de croître tout en contribuant à l'atteinte des objectifs du en matière de changements climatiques. La vision de la Stratégie pour une agriculture durable est de faire en sorte que le Canada continue d'être reconnu comme un chef de file mondial en matière de production agricole et agroalimentaire durable. La consultation publique est en cours et les Canadiennes et Canadiens sont invités à faire part de leurs idées en ligne jusqu'au 31 mars.

Liens connexes

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

