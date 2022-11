OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les organisations admissibles peuvent présenter une demande de financement fédéral dans le cadre du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA). Doté d'une enveloppe de 23,4 millions de dollars, ce programme vise à aider l'industrie porcine du Canada à se préparer à l'entrée éventuelle de cette maladie au pays.

Le financement du nouveau programme a été réservé en août 2022 pour appuyer des projets comme les évaluations et les améliorations de biosécurité, la gestion des porcs sauvages, la modernisation des abattoirs existants, les analyses sectorielles et la recherche en lien avec la peste porcine africaine (PPA).

Les demandes de la part d'établissements universitaires, d'associations, d'entreprises, de groupes autochtones et de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux seront acceptées jusqu'au 30 novembre 2023 et le financement sera distribué sur deux ans. Les détails du programme et du processus de demande se trouvent à l'adresse suivante : Programmes et services agricoles.

La PPA est une maladie porcine mortelle qui se propage par contact direct ou indirect avec des porcs infectés ou avec de la viande ou des sous-produits de porc contaminés. La maladie n'a jamais été détectée au Canada. Depuis 2018, toutefois, la PPA s'est propagée dans certaines parties de l'Asie, de l'Europe et des Caraïbes, incitant à redoubler de vigilance. Le virus de la PPA n'est pas transmissible aux humains et ne pose pas de risque pour la salubrité des aliments. Cependant, un seul cas de PPA au Canada entraînerait la fermeture immédiate des frontières aux exportations de porc canadien, qui représentent 70 % de la production porcine canadienne.

Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial dans la prévention des maladies animales exotiques et le contrôle des éclosions. Ce nouveau programme démontre à la fois l'étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux et le leadership du gouvernement fédéral dans ses mesures de prévention et de préparation face à de telles menaces.

Le 26 août 2022, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 45,3 millions de dollars pour renforcer les efforts visant à prévenir l'entrée de la PPA au Canada.

La prévention de la PPA est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et l'industrie. Le Plan d'action pancanadien contre la peste porcine africaine est un plan fondé sur la collaboration qui permet d'intervenir rapidement et de manière coordonnée pour réduire la portée d'une éclosion et limiter les répercussions.

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a reconnu le Centre national des maladies animales exotiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) situé à Winnipeg, au Manitoba, comme laboratoire de référence de l'OIE pour s'attaquer à la PPA. Il s'agit de l'un des sept laboratoires au monde à avoir obtenu cette désignation.

L'ACIA a un réseau de 13 laboratoires de référence et de recherche au Canada qui ont été approuvés pour effectuer des tests de dépistage de la PPA à des fins de surveillance.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada et a pour mandat de faciliter le commerce et les voyages tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les agents frontaliers sont formés pour intercepter les marchandises interdites.

