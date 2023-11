SAINTE-CLOTILDE DE CHÂTEAUGUAY, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La réduction des émissions de méthane nécessite des idées nouvelles et innovantes, y compris dans le secteur agricole. Il s'agit d'un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à lutter contre les changements climatiques et à atténuer les répercussions sur les agriculteurs, qui sont confrontés à des feux de forêt plus fréquents, à des tempêtes violentes et à des sécheresses accrues.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le lancement du nouveau Défi de réduction du méthane agricole. Dans le cadre de cette initiative, jusqu'à 12 millions de dollars seront accordés à des innovateurs qui font progresser des pratiques, des processus et des technologies évolutifs et économiquement viables conçus pour réduire les émissions de méthane produites par les bovins.

Le Défi de réduction du méthane agricole s'appuie sur les succès des engagements existants de l'industrie en matière d'environnement. Les éleveurs de bétail et les groupes de l'industrie établissent des cibles et des objectifs volontaires de réduction des émissions, et ces engagements portent déjà leurs fruits. Par exemple, les conseillers de l'industrie canadienne du bœuf se sont fixé pour objectif de réduire de 33 % l'intensité des émissions provenant de la production primaire de bœuf d'ici 2030, tandis que les Producteurs laitiers du Canada se sont fixé pour objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ce Défi a été conçu en collaboration avec le secteur afin d'accélérer ces succès, de stimuler l'innovation et de réduire les émissions.

Agriculture et Agroalimentaire Canada invite tous ceux qui proposent des solutions novatrices pour réduire les émissions de méthane produites par les bovins à présenter une demande.

Citations

« Les agriculteurs et les éleveurs canadiens sont les gardiens de la terre et sont parmi ceux qui ont les pratiques agricoles les plus durables au monde. Ils en font continuellement plus pour répondre à la demande pour nos produits de classe mondiale. En établissant des partenariats avec le secteur, nous pouvons aller plus loin et plus rapidement pour réduire les émissions de méthane agricole, et le nouveau Défi de réduction du méthane agricole aidera le secteur à poursuivre sa croissance, tout en contribuant aux objectifs de réduction des émissions de méthane du Canada d'ici 2030. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

« À l'avant-garde de la durabilité agricole, l'industrie bovine du Canada établit des jalons mondiaux. Le nouveau Défi de réduction du méthane agricole stimulera davantage l'innovation dans le secteur pour aider à répondre à la demande croissante des consommateurs qui réclament des industries bovine et laitière canadiennes durables. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«Les producteurs canadiens de viande bovine sont des leaders mondiaux en matière de gestion de l'environnement et leurs émissions de gaz à effet de serre par livre de viande bovine sont inférieures de moitié à la moyenne mondiale. Le nouveau Défi de réduction du méthane agricole s'inscrit dans le cadre des objectifs de notre secteur bovin pour 2030 et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec le gouvernement pour trouver des innovations permettant de réduire davantage l'intensité des émissions des bovins de boucherie. »

- Nathan Phinney, Président, Association canadienne des bovins

« Les progrès réalisés par les producteurs laitiers en matière de réduction de l'empreinte carbone s'expliquent en grande partie par le fait que les producteurs adoptent des pratiques innovatrices issues de la recherche. Ils n'hésitent pas à appliquer de nouvelles technologies et des idées avant-gardistes dans leurs exploitations afin d'améliorer leur production et de protéger la terre et l'environnement. Le défi annoncé aujourd'hui viendra enrichir notre boîte à outils et nous aidera à atteindre notre objectif de carboneutralité 2050. »

- David Wiens, président, Producteurs laitiers du Canada

En bref

Le Défi de réduction du méthane agricole est le premier défi du genre - conçu pour faire progresser des pratiques et des technologies innovantes, peu coûteuses et évolutives qui contribuent à la réduction des émissions de méthane des bovins et du bétail.

Un comité d'examen externe indépendant et volontaire composé d'experts en la matière (p. ex., producteurs, éleveurs, représentants du secteur privé, groupes d'intervenants, universitaires) aidera à l'évaluation des demandes.

Le Défi utilisera une approche progressive pour guider les innovateurs tout au long du processus d'élaboration et de déploiement de leurs solutions. À chaque étape du Défi, le comité d'examen externe déterminera quels candidats passeront à l'étape suivante et recevront du financement. Jusqu'à 20 prix d'une valeur maximale de 250 000 $ sont offerts aux candidats admissibles qui participent à l'étape 1, et jusqu'à 10 prix d'une valeur maximale de 500 000 $ sont offerts aux demi-finalistes qui participent à l'étape 2. À la dernière étape, deux gagnants recevront un grand prix pouvant atteindre 1 million de dollars chacun. Tous les demi-finalistes et les finalistes bénéficieront également d'un soutien non financier, comme des possibilités de mentorat et de formation. Les demandes seront acceptées jusqu'au 7 février 2024.

Le Défi s'appuie sur les mesures prises par le gouvernement du Canada pour réduire les émissions de méthane dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le méthane, en appui à l'Engagement mondial sur le méthane, du Plan de réduction des émissions pour 2030 et de la Stratégie pour une agriculture durable.

pour réduire les émissions de méthane dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le méthane, en appui à l'Engagement mondial sur le méthane, du Plan de réduction des émissions pour de la Stratégie pour une agriculture durable. Des fonds seront accordés à ceux qui proposent des solutions dans les secteurs vache/veaux, des fermes laitières et des parcs d'engraissement.

En 2021, l'agriculture était responsable de 31 % des émissions totales de méthane au Canada , la majorité provenant de la fermentation entérique produite par les bovins de boucherie et les bovins laitiers.

, la majorité provenant de la fermentation entérique produite par les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Les troupeaux canadiens sont également responsables de la préservation d'environ 1,5 milliard de tonnes de carbone dans le sol canadien et de la protection de plus de 60 espèces en voie de disparition qui vivent dans les prairies sauvages où ils paissent.

Avec plus de 11 millions de bovins et de veaux répartis dans 72 275 fermes et ranchs, le Canada est l'un des plus grands exportateurs de bovins issus d'un élevage durable au monde.

Liens connexes

Suivez‑nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613‑773‑7972, 1‑866‑345‑7972, aafc.mediarelations‑[email protected]